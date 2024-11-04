https://ria.ru/20241104/nato-1981772551.html
СМИ раскрыли главную слабость НАТО
СМИ раскрыли главную слабость НАТО - РИА Новости, 04.11.2024
СМИ раскрыли главную слабость НАТО
НАТО не способна принять единогласного решения в вопросе поставок оружия Украине, пишет The National Interest. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T10:54
2024-11-04T10:54
2024-11-04T11:25
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. НАТО не способна принять единогласного решения в вопросе поставок оружия Украине, пишет The National Interest."НАТО разделена. Не существует единого мнения о необходимости поставлять оружие Украине", – считает автор статьи.Отмечается, что НАТО испытывает "маниакальный" страх эскалации конфликта, поскольку США, Великобритания и Германия запретили Украине быть вглубь территории России и не поддержали "план победы" Зеленского, что, по мнению автора, демонстрирует недостатки альянса.Президент Владимир Путин 25 сентября на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Российский лидер добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение.
https://ria.ru/20241029/nato-1980723705.html
https://ria.ru/20241025/putin-1980013460.html
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в мире, украина, россия, сша, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО, Владимир Путин
СМИ раскрыли главную слабость НАТО
The National Interest: НАТО потеряла свое единство