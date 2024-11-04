https://ria.ru/20241104/napitki-1981765071.html

Рынок безалкогольных напитков расширился после введения маркировки

Рынок безалкогольных напитков расширился после введения маркировки - РИА Новости, 04.11.2024

Рынок безалкогольных напитков расширился после введения маркировки

Легальный рынок безалкогольных напитков в РФ расширился на 25% после введения маркировки, выведя из тени 276 новых производителей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T09:09

2024-11-04T09:09

2024-11-04T09:09

россия

экономика

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Легальный рынок безалкогольных напитков в РФ расширился на 25% после введения маркировки, выведя из тени 276 новых производителей, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки "Честный знак". "Легальный рынок безалкогольных напитков расширился почти на 25% после введения маркировки… Удалось вывести из "тени" 276 новых производителей", - сообщили там. Как отмечается, через полки магазинов прошло уже более 9,5 миллиарда литров маркированных безалкогольных напитков. Там напомнили, что маркировка вводилась в три этапа, и с 1 июня 2024 года рынок начал наносить ее на все безалкогольные напитки.

https://ria.ru/20230718/napitki-1884786721.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика