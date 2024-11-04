https://ria.ru/20241104/napitki-1981765071.html
Рынок безалкогольных напитков расширился после введения маркировки
Рынок безалкогольных напитков расширился после введения маркировки - РИА Новости, 04.11.2024
Рынок безалкогольных напитков расширился после введения маркировки
Легальный рынок безалкогольных напитков в РФ расширился на 25% после введения маркировки, выведя из тени 276 новых производителей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:09
2024-11-04T09:09
2024-11-04T09:09
россия
экономика
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Легальный рынок безалкогольных напитков в РФ расширился на 25% после введения маркировки, выведя из тени 276 новых производителей, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки "Честный знак". "Легальный рынок безалкогольных напитков расширился почти на 25% после введения маркировки… Удалось вывести из "тени" 276 новых производителей", - сообщили там. Как отмечается, через полки магазинов прошло уже более 9,5 миллиарда литров маркированных безалкогольных напитков. Там напомнили, что маркировка вводилась в три этапа, и с 1 июня 2024 года рынок начал наносить ее на все безалкогольные напитки.
https://ria.ru/20230718/napitki-1884786721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика
Рынок безалкогольных напитков расширился после введения маркировки
ЦРПТ: легальный рынок безалкогольных напитков расширился на 25 процентов
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Легальный рынок безалкогольных напитков в РФ расширился на 25% после введения маркировки, выведя из тени 276 новых производителей, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки "Честный знак".
"Легальный рынок безалкогольных напитков расширился почти на 25% после введения маркировки… Удалось вывести из "тени" 276 новых производителей", - сообщили там.
Как отмечается, через полки магазинов прошло уже более 9,5 миллиарда литров маркированных безалкогольных напитков.
Там напомнили, что маркировка вводилась в три этапа, и с 1 июня 2024 года рынок начал наносить ее на все безалкогольные напитки.