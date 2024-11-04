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Рынок безалкогольных напитков расширился после введения маркировки - РИА Новости, 04.11.2024
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09:09 04.11.2024
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Рынок безалкогольных напитков расширился после введения маркировки
Рынок безалкогольных напитков расширился после введения маркировки - РИА Новости, 04.11.2024
Рынок безалкогольных напитков расширился после введения маркировки
Легальный рынок безалкогольных напитков в РФ расширился на 25% после введения маркировки, выведя из тени 276 новых производителей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:09
2024-11-04T09:09
россия
экономика
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Легальный рынок безалкогольных напитков в РФ расширился на 25% после введения маркировки, выведя из тени 276 новых производителей, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки "Честный знак". "Легальный рынок безалкогольных напитков расширился почти на 25% после введения маркировки… Удалось вывести из "тени" 276 новых производителей", - сообщили там. Как отмечается, через полки магазинов прошло уже более 9,5 миллиарда литров маркированных безалкогольных напитков. Там напомнили, что маркировка вводилась в три этапа, и с 1 июня 2024 года рынок начал наносить ее на все безалкогольные напитки.
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россия, экономика
Россия, Экономика
Рынок безалкогольных напитков расширился после введения маркировки

ЦРПТ: легальный рынок безалкогольных напитков расширился на 25 процентов

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Квас - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Легальный рынок безалкогольных напитков в РФ расширился на 25% после введения маркировки, выведя из тени 276 новых производителей, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки "Честный знак".
"Легальный рынок безалкогольных напитков расширился почти на 25% после введения маркировки… Удалось вывести из "тени" 276 новых производителей", - сообщили там.
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Как отмечается, через полки магазинов прошло уже более 9,5 миллиарда литров маркированных безалкогольных напитков.
Там напомнили, что маркировка вводилась в три этапа, и с 1 июня 2024 года рынок начал наносить ее на все безалкогольные напитки.
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