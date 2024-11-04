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Алексей Можин: Запад не пойдет на отмену санкций против России

Алексей Можин: Запад не пойдет на отмену санкций против России - РИА Новости, 04.11.2024

Алексей Можин: Запад не пойдет на отмену санкций против России

Международный валютный фонд (МВФ) является уникальной организацией, но стал совершенно нечестен и политизирован, заявил РИА Новости бывший исполнительный... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:48

2024-11-04T15:48

2024-11-04T15:48

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Международный валютный фонд (МВФ) является уникальной организацией, но стал совершенно нечестен и политизирован, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. В своем заключительном интервью агентству после 32-х лет работы в фонде, он рассказал о том, почему разваливается действующая международная валютная система, почему Запад не заинтересован в отмене санкций против России и как “диктатура” финансовых рынков угрожает властям в принятии решений. Беседовали Игорь Наймушин и Дарья Герасина.- Алексей Владимирович, Вы возвращаетесь в Россию после 32 лет в Международном валютном фонде. Каким запомнится Вам МВФ и продолжительная работа в Америке?- Я очень рад предстоящему возвращению, отработав здесь 32 года с 1992 года. Первые четыре года заместителем директора, а следующие 28 лет уже как директор.МВФ - это уникальная организация, здесь весь мир присутствует. У нас очень сильная дирекция, что признается и руководством фонда, и членами Совета директоров, и многими сотрудниками МВФ, их около трех с половиной тысяч экономистов со всего мира. Хотя у нас маленькая дирекция, нас всего восемь человек, потому что мы долго представляли лишь одну страну, а сейчас только две, Россию и Сирию.Я вырос в СССР, стране, главной идеологией которой служил интернационализм. Мы же все помним главный лозунг - "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Поэтому сколько себя помню у меня всегда был интерес к другим странам и народам, их истории и культуре. Я нисколько не жалею, что посвятил практически всю свою профессиональную жизнь этой организации.Москва же сейчас - это лучший город в мире. Это не только мое мнение, я это слышу от очень многих иностранцев. Город очень чистый, просто образцово-показательно чистый, особенно, по сравнению с американскими городами. Москва также город очень безопасный. В Москве почти 100 театров, а, наример, в Вашингтоне ни одного. Помимо театров у нас музеи, концертные залы, галлереи, выставки, стадионы и многое другое. Такого уровня культурной жизни больше нигде нет.Конечно, за эти годы мне удалось многое узнать и понять об Америке. Например, здесь существует такое понятие как “pork barrel policy”. На русский это можно перевести как "политика раздачи бочек со свининой". Люди в Конгрессе не голосуют бесплатно. Каждый законопроект, когда принимается, обрастает тысячами поправок, которые не имеют никакого отношения к сути законопроекта, происходит растаскивание бюджета. Вот почему правительство США такое бедное - они каждую копейку экономят.Вот фонари не горят, едешь в полной темноте, автомобильные дороги ужасные. Я уже не говорю про железные дороги, где в среднем три-четыре грузовых поезда в день сходят с рельс, потому что эти железные дороги строили в конце девятнадцатого века и с тех пор ни разу толком не ремонтировались. Власти собирают огромное количество налогов, но эти бюджеты разбазариваются на всевозможные ненужные проекты в округах, откуда пришли конгрессмены. Другими словами, на раздачу свинины.- В каком состоянии сейчас находится МВФ?- Я покидаю фонд, когда он находится в наихудшем состоянии за все три с лишним десятилетия моей здесьслужбы. Все это является следствием политизации. Конечно, фонд всегда был политизирован, и это неизбежно, потому что в Совете директоров сидят представители политических властей соответствующих стран. Однако степень такой политизации за время моей работы здесь бывала очень разной. Сейчас, на момент моего ухода, она достигла экстремального уровня.Я ухожу отсюда с большой радостью, потому что видеть то, что здесь сейчас происходит, мне глубоко неприятно. Мне хамят на заседаниях Совета директоров, оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но все это глубоко противно. Поэтому я и захотел уйти и попросил, чтобы меня заменили.- Насколько велика степень политизации в МВФ и какие еще страны сталкиваются с давлением и ограничениями Запада?- Существует черный список членов фонда, которые подвергаются откровенной дискриминации на основе геополитических предпочтений. В этом списке много стран и он постоянно растет. Раньше в него входили такие страны, как Иран, Венесуэла, Зимбабве. Потом в этот список включили Сирию, Афганистан, Мьянму, а в последнее время стали добавляться африканские страны, которые одна за другой выходили из-под западного влияния и утверждали свою независимость, суверенитет - Мали, Нигер, Буркино-Фасо. Вот уже более года как в этот список добавили Грузию в качестве наазания за непослушание.В той же Сирии произошло крупное землетрясение, которое повлекло страшные разрушения. Это был тот случай, когда фонд обязан был оказать помощь, существовала необходимость в средствах для осуществления восстановительных работ. Однако МВФ никакой помощи не оказал, что было продиктовано позицией Совета директоров, где большинство голосов принадлежит западным странам. Сейчас расклад примерно 60 на 40 процентов в пользу Запада. Очевидно, что это совершенно несправедливо.- С чем связано несправедливое распределение голосов в фонде и доминирующее влияние Запада?- В МВФ ключевую роль играет квота страны. Квота определяет положение страны в фонде. С одной стороны, это голос в Совете директоров. С другой стороны - взнос в капитал фонда. Также на основе квот определяются параметры кредитования, размер кредита, который фонд может предоставить стране, хотя все не так жестко, поскольку возможен чрезвычайный доступ. Например, Греции во время их кризиса предоставили кредитов на сумму более тысячи процентов их квоты.Помимо действующих квот существуют также так называемые расчётные квоты. Каждый год фонд добавляет дополнительный год статистики в формулу расчета квот. Так вот даже по этой глубоко несправедливой формуле Америка и Китай сейчас находятся вровень, прямо нос к носу. То есть, у Китая должна быть такая же квота, что и у США. Почти у всех остальных стран происходит снижение относительных квот при таком росте китайской квоты. Это ведь то, что называется игрой с нулевой суммой.Раз в пять лет согласно уставу МВФ должен производиться пересмотр действующих квот. Но Запад блокирует его, имея большинство голосов. Последний, так называемый, 16-й пересмотр утвердили в прошлом году во время ежегодного собрания в Марокко. Было принято решение увеличить капитал фонда на 50 процентов. Казалось бы, большой прирост, но пропорционально, без изменения относительных квот. Потому что Запад не хочет менять квоты и голоса в фонде, а изменение квот возможно только при пополнении капитала фонда. То есть перераспределение квот снова заморозили на многие годы.- Какое будущее ждет МВФ, если те реформы управления, о которых говорили на ежегодных встречах руководящих органов представители очень многих стран мира, не будут проведены?- Переход к новому мировому порядку необходим. Сейчас фонд находится в очень плачевном состоянии. На Совете директоров я неоднократно заявлял, что МВФ стало просто невозможно уважать, поскольку он стал совершенно нечестен и несправедлив. Я имею в виду ту дискриминацию, которой подвергается большое количество стран-членов.Фонд превратился в финансовый придаток НАТО, в проводника и инструмент внешней политики западных стран. Посмотрите, что сейчас происходит - они везде лезут и вмешиваются, ставя свои цели. При этом сами-то разваливаются. Европейский союз в плачевном состоянии. Экономика убита. Причем она убита целенаправленно, потому что 50 с лишним лет Европа процветала в значительной степени благодаря крайне надежным поставкам дешёвых российских энергоносителей. Однако сейчас они взяли и сами себе это отрезали. Естественно, при участии старшего брата - американцев. В результате экономика не растет и я не знаю, как они будут выходить из этого положения.Но такой институт, как фонд, нужен. Здесь представлен весь мир. Я глубоко убежден, что, если бы его не существовало, то его надо было бы создать, потому что есть глобальная экономика, которая должна действовать по каким-то правилам и законам. И фонд - это, по сути, главный международный институт, который уделяет внимание и заботу состоянию всей мировой экономики. По крайней мере, по своему уставу он это должен делать. Глобальную экономику необходимо изучать, анализировать, делать из этого выводы и рекомендации.В фонде огромное внимание уделяется проявлениям коррупции в бедных и среднего уровня развития странах, но полностью замалчивается то, что происходит в странах, которые контролируют работу фонда. Кроме того, фонд стал совершенно нечестен в своих оценках и анализе. Фундаментально нечестен. К сожалению, все это присутствует. Выживет фонд или не выживет - я не знаю.Очень многие аналитики из разных стран пишут про состояние мировой экономики и про состояние международной валютной системой, критикуя её. Очень большие надежды они как раз возлагают на страны БРИКС. Кто еще кроме БРИКС способен настоять на реформировании этой системы? Больше некому.- Какие угрозы вы видите для существующей международной валютной системы?- Эта система состоит из трёх главных составляющих. Первое - это свободно плавающие курсы валют. Второе – это более или менее свободное трансграничное движение капитала. Третье – это это роль американского доллара как де-факто мировой валюты. Доллар превратился не просто в главную резервную валюту, а де-факто в квази-глобальную валюту. Соответственно, Федеральная резервная система – так называется центральный банк США – превратилась в глобальный центральный банк.Выпуская глобальную валюту, Фед стал, по сути, кредитором последней инстанции. В кризисные времена именно Фед решает, кого казнить, а кого миловать. Через систему своих своп-соглашений с другими центральными банками Фед определяет, каким странам помочь, а каким не помогать. Ясно, что эти решения принимаются на основе геополитических предпочтений.Эта система содержит в себе колоссальный потенциал дестабилизации. Крупные притоки и оттоки капитала легко могут дестабилизировать экономику практически любой страны. Все кризисы последних тридцати лет – Мексика, Азия, Россия, Бразилия, Арнентина и далее по списку - за исключением глобального кризиса 2008 года, который произощёл из-за инструментов некачественной ипотеки в США, были напрямую связаниы с притоками и оттоками капитала.В течение столетий в мире существовала единая мировая валюта, её роль выполняло золото, а бумажные деньги просто отражали некое весовое содержание золота. А в 1971 году произошел американский дефолт, если называть вещи своими именами. Речь о неспособностити американцев выполнять свои обязательства по Бреттон-Вудскому соглашению о свободном обмене долларов на золото по фиксированной цене 35 долларов за тройскую муницию. И вот 50 с лишним лет мир живет, в общем, в экспериментальных условиях, когда все валюты - это нарисованные бумажки, фиатные деньги, ничем не обеспеченные. Получается, что по факту роль мировой валюты выполняет одна из этих фиатных валют, а именно доллары. Вот почему я об этом заговорил.Я много раз ставил на Совете директоров вопрос - почему Международный валютный фонд не обсуждает международную валютную систему? Мы знаем ответ: потому что этого не хотят обсуждать заинтересованные силы, прежде всего, те же американцы. Последнее обсуждение международной валютной системы в МВФ состоялось в 2011 году, 13 лет назад. Тогда был выпущен куцый докладик и состоялось короткое обсуждение, из которого были сделаны очень простые выводы, а именно, что существующая система работает прекрасно, а кроме того, в любом случае, ей нет альтернативы. Вот выводы того обсуждения. Понятно, чьи это выводы.Сейчас мы видим, что эта система разваливается. Мы видим, что доверие к доллару снижается. В том числе потому, что он используется американцами в качестве оружия. Кроме того, госдолг США достиг очень высокого уровня и не существует никаких возможностей его сокращения, он будет только расти.Мы видим, что происходит с ценами на золото, как они растут. Это как раз главный индикатор падения доверия к доллару. Не только центральные банки продают долларовые активы и покупают золото, но и обыватели, домохозяйства. Наблюдается небывалый спрос на золото со стороны рядовых граждан, которые продают доллары и покупают золото. Это свидетельство растущего недоверия к доллару.Кстати, одно из последствий существующей международной валютной системы состоит в колоссальном рости политического влияния финансовых рынков.Размеры этих рынков и возможность перемещаться из страны в страну приводит к тому, что ни одно правительство в мире не может себе позволить принимать какие-то решения, которые не понравятся этим финансовым рынкам. Потому что рынки накажут сразу. Повестка у этих рынков понятна - они хотят просто зарабатывать деньги, их ничто другое вообще не интересует. То есть, им нужны низкие налоги и слабое регулирование. Вот и все. А у любого правительства более широкая повестка - оно должно думать о борьбе с бедностью, неравенством, о развитии инфраструктуры, образования и так далее. Это все финансовым рынкам абсолютно неинтересно.В результате образовалась, по сути, диктатура финансовых рынков, когда фактически они ограничивают возможности политических властей принимать какие-то решения, сразу наказывая оттоком капитала и обвалом курса местной валюты. Какие меры принимались в ответ на эти все кризисы за последние 30 лет? Только один ответ - накопление валютных резервов. Это единственный способ, который придумали, чтобы защититься против массового оттока капитала. Эти резервы можно использовать для защитив курсов национальных валют, но это же безумно дорого, это фактически омертвление ресурсов, заработанных экспортом страны.Даннымивопросами фонд должен заниматься, но не занимается. Этим занимается много независимых академических исследователей, аналитиков и практически везде ими упоминаются страны БРИКС.- Среди стран Запада сейчас присутствует беспокойство из-за развития БРИКС?- Конечно. Они врут, когда говорят, что их не беспокоит углубление сотрудничества стран БРИКС, что у них прекрасные двусторонние отношения с большинством этих стран. Они сильно привирают. Они - и конкретно США - предпринимают огромные усилия в попытке держать за хвост страны БРИКС. Все их посольства работают в этом направлении. На страны оказывается колоссальное давление.- Вопрос о предстоящих выборах в США. По Вашему мнению, с кем России будет сложнее выстраивать дальнейшие отношения с точки зрения экономической политики кандидатов - с Трампом или Харрис? От кого ждать еще большего усиления санкционного давления и есть ли перспективы нормализации?- Как поведут себя эти люди, когда и если их изберут - сейчас предсказать невозможно. Разница в том, что Харрис, конечно, не будет править страной. Управлять будет то, что называется “deep state” или глубинное государство, как это и происходит при нынешнем президенте. Трамп, скорее всего, будет все-таки пытаться править сам и что от него ожидать - очень трудно предсказать. Кроме того, сейча непонятно, дадут ли ему править, ведь против него уже столько уголовных дел и ясно, что все это будет раскручиваться и только увеличиваться. Постоянно будет обсуждаться тема импичмента.Что касается конфликта России и Запада, то я думаю, что это очень надолго. Я надеюсь, что какие-то способы прекращения конфликта на Украине все-таки могут быть найдены, хотя даже это очень трудно себе представить. Не уверен, что Запад пойдет на отмену санкций. Ведь в чем сейчас состоит их политика, например, по отношению к Китаю? Это то, что называется словом “сдерживание” - вредить развитию китайской экономики всеми возможными способами.- Когда ждать возобновления консультаций МВФ с Россией по ситуации в экономике и отложенного визита миссии фонда в РФ?- В последние три года МВФ ежегодно к нам обращался с просьбой подтвердить наше согласие на к проведение консультаций. Каждый год мы такое согласие давали. Они откладывали и откладывали. Сейчас, наконец, дело дошло уже до обсуждения конкретных сроков, они были согласованы. Собственно, я и приехал в Москву в воскресенье 15 сентября, а 16-го должны были начаться эти консультации. Первую неделю они должны была происходить удаленно, а на вторую неделю сотрудники фонда собирались приехать.Я предполагаю, что визит миссии был согласован с большими западными странами. Не исключаю, что именно они инициировали проведение консультаций. Уж очень им хочется понять, почему же наша экономика не развалилась под нажимом их драконовских санкций, на что они рассчитывали. На самом деле, наша экономика показала свою мощь в условиях, действительно, абсолютно неслыханных, небывалых санкций. После 30 лет реформ для нас наступил час испытаний, и российская экономика выдержала.Но бунт подняла группа малых европейских стран в лице Литвы, Финляндии и других. Причем степень этого вопля задрали крайне высоко, стали обвинять директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву в ее симпатиях к авторитарным режимам, требовать ее ухода и замены. Другие государства Европы просто вынуждены были согласиться на отмену консультаций.Понятно, что официальное заявление фонда было с ссылкой на техническую неготовленность миссии. Не российской стороны, а именно миссии.- Чем вы будете заниматься в новой должности?- Второго декабря я выхожу на работу в Центральном банке России в должности советника председателя. Исходя из опыта, буду заниматься международной повесткой, включая МВФ, “Большую двадцатку” (G20), АТЭС и, естественно, БРИКС.Продолжу работать по профессии и по специальности. Кстати, за 32 года работы в МВФ удалось выстроить основанные на доверии отношения с большим количеством людей из разных стран мира. Многие из них сейчас занимают руководящие позиции в министерствах финансов и центральных банках своих стран. Надеюсь, что это будет полезным.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, россия, сша, москва, кристалина георгиева, алексей можин, мвф, брикс, нато, санкции в отношении россии