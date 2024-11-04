https://ria.ru/20241104/moskva-1981825646.html

В Москве стартовал марафон "Знание.Первые"

В Москве стартовал марафон "Знание.Первые" - РИА Новости, 04.11.2024

В Москве стартовал марафон "Знание.Первые"

Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" стартовал в понедельник в Москве, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T19:16

2024-11-04T19:16

2024-11-04T19:19

общество

москва

луганск

максим древаль

манеж

российское общество "знание"

общество "знание"

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МОСКВА, 4 ноя - РИЯ Новости. Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" стартовал в понедельник в Москве, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия. Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж". "Неслучайно, что марафон "Знание" открывается именно в День народного единства, ведь именно знания об истории, культуре, традициях и ценностях делают нас единым народом. Объединяют людей разных поколений, профессий. Главное богатство нашей страны - это люди. Главная сила в их единстве. Сила единства помогает нам преодолевать любые испытания. Поддерживать наших бойцов в зоне специальной военной операции, наконец, сила единства помогает нам вместе строить будущее нашей страны", - сказал глава Российского общества "Знание" Максим Древаль на церемонии открытия. Он добавил, что впервые марафон работает во всех федеральных округах и в новых регионах. Помимо площадки в Москве, работает еще восемь, одна из которых в Луганске. Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения Общества "Знание" действуют в 89 субъектах Российской Федерации – республиках, краях и областях.

https://ria.ru/20241104/sirius-1981774514.html

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москва

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, луганск, максим древаль, манеж, российское общество "знание", общество "знание"