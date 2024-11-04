В Москве стартовал марафон "Знание.Первые"
В Москве стартовал просветительский марафон "Знание.Первые"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФедеральный просветительский марафон "Знание.Первые"
Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИЯ Новости. Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" стартовал в понедельник в Москве, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".
«
"Неслучайно, что марафон "Знание" открывается именно в День народного единства, ведь именно знания об истории, культуре, традициях и ценностях делают нас единым народом. Объединяют людей разных поколений, профессий. Главное богатство нашей страны - это люди. Главная сила в их единстве. Сила единства помогает нам преодолевать любые испытания. Поддерживать наших бойцов в зоне специальной военной операции, наконец, сила единства помогает нам вместе строить будущее нашей страны", - сказал глава Российского общества "Знание" Максим Древаль на церемонии открытия.
Он добавил, что впервые марафон работает во всех федеральных округах и в новых регионах. Помимо площадки в Москве, работает еще восемь, одна из которых в Луганске.
Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.
Региональные отделения Общества "Знание" действуют в 89 субъектах Российской Федерации – республиках, краях и областях.