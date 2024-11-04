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В Москве стартовал марафон "Знание.Первые" - РИА Новости, 04.11.2024
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19:16 04.11.2024 (обновлено: 19:19 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/moskva-1981825646.html
В Москве стартовал марафон "Знание.Первые"
В Москве стартовал марафон "Знание.Первые" - РИА Новости, 04.11.2024
В Москве стартовал марафон "Знание.Первые"
Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" стартовал в понедельник в Москве, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:16
2024-11-04T19:19
общество
москва
луганск
максим древаль
манеж
российское общество "знание"
общество "знание"
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МОСКВА, 4 ноя - РИЯ Новости. Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" стартовал в понедельник в Москве, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия. Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж". "Неслучайно, что марафон "Знание" открывается именно в День народного единства, ведь именно знания об истории, культуре, традициях и ценностях делают нас единым народом. Объединяют людей разных поколений, профессий. Главное богатство нашей страны - это люди. Главная сила в их единстве. Сила единства помогает нам преодолевать любые испытания. Поддерживать наших бойцов в зоне специальной военной операции, наконец, сила единства помогает нам вместе строить будущее нашей страны", - сказал глава Российского общества "Знание" Максим Древаль на церемонии открытия. Он добавил, что впервые марафон работает во всех федеральных округах и в новых регионах. Помимо площадки в Москве, работает еще восемь, одна из которых в Луганске. Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения Общества "Знание" действуют в 89 субъектах Российской Федерации – республиках, краях и областях.
https://ria.ru/20241104/sirius-1981774514.html
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общество, москва, луганск, максим древаль, манеж, российское общество "знание", общество "знание"
Общество, Москва, Луганск, Максим Древаль, Манеж, Российское общество "Знание", Общество "Знание"
В Москве стартовал марафон "Знание.Первые"

В Москве стартовал просветительский марафон "Знание.Первые"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФедеральный просветительский марафон "Знание.Первые"
Федеральный просветительский марафон Знание.Первые - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые"
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МОСКВА, 4 ноя - РИЯ Новости. Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" стартовал в понедельник в Москве, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".
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Вчера, 11:27
«
"Неслучайно, что марафон "Знание" открывается именно в День народного единства, ведь именно знания об истории, культуре, традициях и ценностях делают нас единым народом. Объединяют людей разных поколений, профессий. Главное богатство нашей страны - это люди. Главная сила в их единстве. Сила единства помогает нам преодолевать любые испытания. Поддерживать наших бойцов в зоне специальной военной операции, наконец, сила единства помогает нам вместе строить будущее нашей страны", - сказал глава Российского общества "Знание" Максим Древаль на церемонии открытия.
Он добавил, что впервые марафон работает во всех федеральных округах и в новых регионах. Помимо площадки в Москве, работает еще восемь, одна из которых в Луганске.
Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.
Региональные отделения Общества "Знание" действуют в 89 субъектах Российской Федерации – республиках, краях и областях.
LIVE: Пресс-подход Марии Захаровой на марафоне Знание.Первые - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Захарова выступает на марафоне "Знание.Первые". Трансляция
Вчера, 16:36
 
ОбществоМоскваЛуганскМаксим ДревальМанежРоссийское общество "Знание"Общество "Знание"
 
 
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