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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с энтеровирусом в Москве - РИА Новости, 04.11.2024
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16:39 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/moskva-1981809965.html
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с энтеровирусом в Москве
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с энтеровирусом в Москве - РИА Новости, 04.11.2024
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с энтеровирусом в Москве
Эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции в Москве стабильная, заболеваемость снижается, очагов групповой заболеваемости нет, сообщается на сайте... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:39
2024-11-04T16:39
общество
здоровье - общество
москва
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции в Москве стабильная, заболеваемость снижается, очагов групповой заболеваемости нет, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "В городе Москве эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции стабильная, отмечается снижение заболеваемости. Управлением Роспотребнадзора по городу Москве проводится ежедневный мониторинг заболеваемости, в том числе энтеровирусной инфекции... Очагов групповой заболеваемости в детских образовательных организациях города, в том числе связанных с посещением Турции, на сегодняшний день не зарегистрировано", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Москве по состоянию на 4 ноября регистрируются единичные случаи энтеровирусной инфекции, которые протекают в легких формах. Подчеркивается, что по каждому случаю регистрации заболевания проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
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общество, здоровье - общество, москва, турция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Турция, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с энтеровирусом в Москве

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости энтеровирусом в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции в Москве стабильная, заболеваемость снижается, очагов групповой заболеваемости нет, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"В городе Москве эпидемическая ситуация по энтеровирусной инфекции стабильная, отмечается снижение заболеваемости. Управлением Роспотребнадзора по городу Москве проводится ежедневный мониторинг заболеваемости, в том числе энтеровирусной инфекции... Очагов групповой заболеваемости в детских образовательных организациях города, в том числе связанных с посещением Турции, на сегодняшний день не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве по состоянию на 4 ноября регистрируются единичные случаи энтеровирусной инфекции, которые протекают в легких формах. Подчеркивается, что по каждому случаю регистрации заболевания проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
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