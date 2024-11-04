https://ria.ru/20241104/moskva-1981800440.html

В Москве вырос объем промышленного производства

В Москве вырос объем промышленного производства - РИА Новости, 04.11.2024

В Москве вырос объем промышленного производства

Более чем на 14% вырос объем промышленного производства в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:32

2024-11-04T15:32

2024-11-04T15:32

экономика

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более чем на 14% вырос объем промышленного производства в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "По итогам трех кварталов этого года столичные предприятия нарастили объем производства на 14,2 процента и увеличили отгрузку на 10,7 процента. Устойчивое развитие стало следствием системной поддержки, которую город оказывает промышленному сектору. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов", - говорится в сообщении. Добавляется, что в городе особенно заметно выросло производство потребительских товаров. Предприятия нарастили выпуск продуктов питания, одежды и обуви, моющих и косметических средств, а также других изделий.

https://ria.ru/20240506/kompyutery-1944020289.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, максим ликсутов