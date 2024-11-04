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В Москве вырос объем промышленного производства - РИА Новости, 04.11.2024
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15:32 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/moskva-1981800440.html
В Москве вырос объем промышленного производства
В Москве вырос объем промышленного производства - РИА Новости, 04.11.2024
В Москве вырос объем промышленного производства
Более чем на 14% вырос объем промышленного производства в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T15:32
2024-11-04T15:32
экономика
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более чем на 14% вырос объем промышленного производства в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "По итогам трех кварталов этого года столичные предприятия нарастили объем производства на 14,2 процента и увеличили отгрузку на 10,7 процента. Устойчивое развитие стало следствием системной поддержки, которую город оказывает промышленному сектору. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов", - говорится в сообщении. Добавляется, что в городе особенно заметно выросло производство потребительских товаров. Предприятия нарастили выпуск продуктов питания, одежды и обуви, моющих и косметических средств, а также других изделий.
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экономика, москва, максим ликсутов
Экономика, Москва, Максим Ликсутов
В Москве вырос объем промышленного производства

Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос более чем на 14 процентов

© Фото : пресс-служба ДИППМосква увеличила производство высокотехнологичной продукции
Москва увеличила производство высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Москва увеличила производство высокотехнологичной продукции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более чем на 14% вырос объем промышленного производства в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"По итогам трех кварталов этого года столичные предприятия нарастили объем производства на 14,2 процента и увеличили отгрузку на 10,7 процента. Устойчивое развитие стало следствием системной поддержки, которую город оказывает промышленному сектору. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в городе особенно заметно выросло производство потребительских товаров. Предприятия нарастили выпуск продуктов питания, одежды и обуви, моющих и косметических средств, а также других изделий.
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