В Москве вырос объем промышленного производства
Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос более чем на 14 процентов
© Фото : пресс-служба ДИППМосква увеличила производство высокотехнологичной продукции
© Фото : пресс-служба ДИПП
Москва увеличила производство высокотехнологичной продукции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более чем на 14% вырос объем промышленного производства в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"По итогам трех кварталов этого года столичные предприятия нарастили объем производства на 14,2 процента и увеличили отгрузку на 10,7 процента. Устойчивое развитие стало следствием системной поддержки, которую город оказывает промышленному сектору. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в городе особенно заметно выросло производство потребительских товаров. Предприятия нарастили выпуск продуктов питания, одежды и обуви, моющих и косметических средств, а также других изделий.