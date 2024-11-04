https://ria.ru/20241104/moskva-1981791805.html

В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов

В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов - РИА Новости, 04.11.2024

В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов

Аренда электросамокатов и велосипедов приостановлена до улучшения погодных условий, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:13

2024-11-04T14:13

2024-11-04T14:13

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1978008212_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_9f2f423b8f02cbaab1e5d3a9eb2cb052.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Аренда электросамокатов и велосипедов приостановлена до улучшения погодных условий, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "Операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. Поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными. С возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу. Рекомендуем владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241023/moskva-1979485692.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия