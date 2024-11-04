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В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов - РИА Новости, 04.11.2024
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14:13 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/moskva-1981791805.html
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов - РИА Новости, 04.11.2024
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов
Аренда электросамокатов и велосипедов приостановлена до улучшения погодных условий, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:13
2024-11-04T14:13
москва
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Аренда электросамокатов и велосипедов приостановлена до улучшения погодных условий, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "Операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. Поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными. С возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу. Рекомендуем владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.
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москва, россия
Москва, Россия
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов

В Москве приостановили аренду электросамокатов до улучшения погодных условий

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЭлектросамокат под снегом в Москве
Электросамокат под снегом в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Электросамокат под снегом в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Аренда электросамокатов и велосипедов приостановлена до улучшения погодных условий, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
"Операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. Поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными. С возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу. Рекомендуем владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.
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