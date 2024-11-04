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В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет - РИА Новости, 04.11.2024
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08:20 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/monety-1981760843.html
В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет
В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет - РИА Новости, 04.11.2024
В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет
Мелкие монеты в России особо не пользуются спросом у населения, поэтому стоит подумать, насколько целесообразно их производить, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T08:20
2024-11-04T08:20
экономика
россия
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мелкие монеты в России особо не пользуются спросом у населения, поэтому стоит подумать, насколько целесообразно их производить, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Весной прошлого года ЦБ заявил, что возобновил печать пятирублевых купюр. Такое решение регулятор объяснил тем, что их печать стала более выгодной, чем чеканка монет такого достоинства - купюры дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. "Подход ЦБ правильный, и лучше экономить на производстве денег. Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям", - сказал депутат. Вместе с тем Аксаков отметил, что в соответствии с законом, рубль является национальной валютой, и соответственно, один рубль тоже должен быть в обороте. "Жизнь покажет, насколько целесообразно производить то, что не пользуется интересом у людей", - добавил он. "При этом очевидно, что никаких девальваций, никаких реформ, никаких изменений не будет, потому что национальная валюта стабильна. Центральный банк ситуацию контролирует. И довольно жестко, в том числе проводя денежно-кредитную политику, обеспечивает стабильность национальной валюты", - заключил Аксаков. По данным ЦБ, в России по состоянию на 1 октября в обороте находится 72,8 миллиарда монет, их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 1,2%. В среднем на каждого человека в стране приходится около 500 штук металлических денег.
https://ria.ru/20241029/kupyura-1980624062.html
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экономика, россия, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет

В ГД допустили полный отказ от чеканки мелких монет из-за падения спроса на них

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковский монетный двор
Московский монетный двор - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Московский монетный двор. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мелкие монеты в России особо не пользуются спросом у населения, поэтому стоит подумать, насколько целесообразно их производить, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Весной прошлого года ЦБ заявил, что возобновил печать пятирублевых купюр. Такое решение регулятор объяснил тем, что их печать стала более выгодной, чем чеканка монет такого достоинства - купюры дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы.
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"Подход ЦБ правильный, и лучше экономить на производстве денег. Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям", - сказал депутат.
Вместе с тем Аксаков отметил, что в соответствии с законом, рубль является национальной валютой, и соответственно, один рубль тоже должен быть в обороте. "Жизнь покажет, насколько целесообразно производить то, что не пользуется интересом у людей", - добавил он.
"При этом очевидно, что никаких девальваций, никаких реформ, никаких изменений не будет, потому что национальная валюта стабильна. Центральный банк ситуацию контролирует. И довольно жестко, в том числе проводя денежно-кредитную политику, обеспечивает стабильность национальной валюты", - заключил Аксаков.
По данным ЦБ, в России по состоянию на 1 октября в обороте находится 72,8 миллиарда монет, их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 1,2%. В среднем на каждого человека в стране приходится около 500 штук металлических денег.
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