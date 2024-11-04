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В Госдуме назвали выборы в Молдавии ярким примером вмешательства Запада - РИА Новости, 04.11.2024
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23:14 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981848606.html
В Госдуме назвали выборы в Молдавии ярким примером вмешательства Запада
В Госдуме назвали выборы в Молдавии ярким примером вмешательства Запада - РИА Новости, 04.11.2024
В Госдуме назвали выборы в Молдавии ярким примером вмешательства Запада
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал президентские выборы в Молдавии ярким примером очередного вмешательства Запада во... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T23:14
2024-11-04T23:14
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молдавия
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михаил шеремет
александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал президентские выборы в Молдавии ярким примером очередного вмешательства Запада во внутренние дела других государств. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В свою очередь, Партия социалистов Молдавии заявила, что не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем президентской гонки. В партии назвали Санду "президентом диаспоры", так как большинство жителей Молдовы проголосовали против политики действующей власти. "Выборы в Молдавии стали ярким примером очередного вмешательства Запада во внутренние дела других государств", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, коллективный Запад уготовил для Молдавии сценарий по "ввержению страны в гражданское противостояние" под прикрытием навязанной им русофобской риторики по аналогии с Украиной. "К сожалению, Молдавия для США стала важным полигоном по практической отработке ими своей поведенческой линии и антидемократического сценария на предстоящих у них президентских выборах", - сказал депутат. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981797604.html
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в мире, сша, молдавия, украина, майя санду, михаил шеремет, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
В мире, США, Молдавия, Украина, Майя Санду, Михаил Шеремет, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
В Госдуме назвали выборы в Молдавии ярким примером вмешательства Запада

Шеремет: выборы в Молдавии — пример вмешательства Запада в дела других стран

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГолосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Голосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Голосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал президентские выборы в Молдавии ярким примером очередного вмешательства Запада во внутренние дела других государств.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В свою очередь, Партия социалистов Молдавии заявила, что не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем президентской гонки. В партии назвали Санду "президентом диаспоры", так как большинство жителей Молдовы проголосовали против политики действующей власти.
Выборы президента Молдавии на избирательном участке во Франции - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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"Выборы в Молдавии стали ярким примером очередного вмешательства Запада во внутренние дела других государств", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, коллективный Запад уготовил для Молдавии сценарий по "ввержению страны в гражданское противостояние" под прикрытием навязанной им русофобской риторики по аналогии с Украиной.
«
"К сожалению, Молдавия для США стала важным полигоном по практической отработке ими своей поведенческой линии и антидемократического сценария на предстоящих у них президентских выборах", - сказал депутат.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШАМолдавияУкраинаМайя СандуМихаил ШереметАлександр СтояноглоВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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