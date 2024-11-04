https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981848606.html

В Госдуме назвали выборы в Молдавии ярким примером вмешательства Запада

В Госдуме назвали выборы в Молдавии ярким примером вмешательства Запада - РИА Новости, 04.11.2024

В Госдуме назвали выборы в Молдавии ярким примером вмешательства Запада

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал президентские выборы в Молдавии ярким примером очередного вмешательства Запада во... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T23:14

2024-11-04T23:14

2024-11-04T23:14

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майя санду

михаил шеремет

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выборы в молдавии — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал президентские выборы в Молдавии ярким примером очередного вмешательства Запада во внутренние дела других государств. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В свою очередь, Партия социалистов Молдавии заявила, что не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем президентской гонки. В партии назвали Санду "президентом диаспоры", так как большинство жителей Молдовы проголосовали против политики действующей власти. "Выборы в Молдавии стали ярким примером очередного вмешательства Запада во внутренние дела других государств", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, коллективный Запад уготовил для Молдавии сценарий по "ввержению страны в гражданское противостояние" под прикрытием навязанной им русофобской риторики по аналогии с Украиной. "К сожалению, Молдавия для США стала важным полигоном по практической отработке ими своей поведенческой линии и антидемократического сценария на предстоящих у них президентских выборах", - сказал депутат. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981797604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, молдавия, украина, майя санду, михаил шеремет, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024