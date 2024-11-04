https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981812936.html

Наблюдатели ОБСЕ позитивно оценила процесс выборов в Молдавии

Наблюдатели ОБСЕ позитивно оценила процесс выборов в Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024

Наблюдатели ОБСЕ позитивно оценила процесс выборов в Молдавии

Глава миссии наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Урсула Гачек заявила, что позитивно оценивает процесс проведения... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T17:11

2024-11-04T17:11

2024-11-04T17:12

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Глава миссии наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Урсула Гачек заявила, что позитивно оценивает процесс проведения голосования и подсчета голосов на выборах президента Молдавии. После обработки ЦИК 100% протоколов с участков, баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%. При этом внутри страны Санду проиграла, победу ей принесли голоса представителей диаспоры. "Вчера (3 ноября - ред.) около 200 наблюдателей следили за ходом голосования и подсчетом голосов, у нас позитивное отношение к этим процессам. Эти оценки базируются примерно на тысяче отчетов от наблюдателей, работавших по всей стране. Это был транспарентный процесс", - заявила Гачек на брифинге. Она признала, что миссия зафиксировала определенные нарушения, однако считает их не столь существенными. В частности, Гачек отметила, что правила проведение выборов плохо адаптированы для второго тура выборов, из-за этого, к примеру, возникают проблемы с прозрачностью финансирования избирательной кампании со стороны наблюдателей. Также глава наблюдательной миссии заметила, что оба кандидата во втором туре подверглись дискриминационной риторике и атакам в СМИ. "Наша роль как БДИПЧ заключается в том, чтобы помочь Молдавии в решении этих и других проблем, которые мы отмечаем в наших отчетах и мы предоставим конкретные рекомендации, которые, как мы надеемся, принесут пользу избирательным процессам Молдавии в будущем", - подчеркнула Гачек. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981797604.html

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981789438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, выборы в молдавии — 2024