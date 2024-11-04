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Социалисты в Молдавии не признали итоги голосования за рубежом - РИА Новости, 04.11.2024
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15:00 04.11.2024 (обновлено: 15:42 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981797604.html
Социалисты в Молдавии не признали итоги голосования за рубежом
Социалисты в Молдавии не признали итоги голосования за рубежом - РИА Новости, 04.11.2024
Социалисты в Молдавии не признали итоги голосования за рубежом
Партия социалистов Молдавии заявила, что не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому действующего президента Майю Санду объявили... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T15:00
2024-11-04T15:42
в мире
молдавия
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии заявила, что не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому действующего президента Майю Санду объявили победителем выборов.&quot;Майя Санду стала &quot;президентом диаспоры&quot;. Партия социалистов Республики Молдова не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем выборов&quot;, — указано в Telegram-канале политсилы.Социалисты отметили, что большинство жителей Молдовы проголосовали против политики действующей власти. И, по их мнению, очевидно, что никакие честные и свободные выборы в республике невозможны без соблюдения минимальных правил избирательных кампаний, характерных для демократических стран: деполитизации Центральной избирательной комиссии, Конституционного суда, Координационного совета по телерадиовещанию, Общественного телевидения, Счетной палаты и других государственных органов."Партия социалистов проведет переговоры с другими политическими силами и гражданским обществом с целью выработки общей стратегии по деполитизации государственных органов и обеспечению равных условий в ходе избирательных кампаний", — добавили в партии.Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, на выборах лидирует Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность". Она набирает 55,33% голосов. В свою очередь, ее оппонент, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло набирает 44,67% голосов.При этом оппозиционер победил на территории самой страны с 51,19%, тогда как у действующего президента 48,81%. Санду же лидирует на избирательных участках за рубежом, набрав 74,13% голосов, у Стояногло — 25,87%.За бывшего генпрокурора, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии. Население центральной части страны преимущественно поддержало действующего президента. В частности, за Стояногло проголосовали жители второго по величине города Бельцы, тогда как за Санду отдали голоса большинство (57,35%) жителей Кишинева.Экс-генпрокурор лидирует и у себя на родине, в Гагаузии, с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов там он получает 95,85% голосов. Его соперница набрала лишь 4,15%. На избирательных участках в Приднестровье Стояногло также получил 79,4% голосов после обработки всех протоколов. Санду при этом поддержали только 20,6%.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
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в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024
Социалисты в Молдавии не признали итоги голосования за рубежом

Партия социалистов Молдавии отказалась признать итоги голосования за рубежом

© Фото : МИД МолдавииВыборы президента Молдавии на избирательном участке во Франции
Выборы президента Молдавии на избирательном участке во Франции - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : МИД Молдавии
Выборы президента Молдавии на избирательном участке во Франции
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КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии заявила, что не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому действующего президента Майю Санду объявили победителем выборов.
«

"Майя Санду стала "президентом диаспоры". Партия социалистов Республики Молдова не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем выборов", — указано в Telegram-канале политсилы.

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Социалисты отметили, что большинство жителей Молдовы проголосовали против политики действующей власти. И, по их мнению, очевидно, что никакие честные и свободные выборы в республике невозможны без соблюдения минимальных правил избирательных кампаний, характерных для демократических стран: деполитизации Центральной избирательной комиссии, Конституционного суда, Координационного совета по телерадиовещанию, Общественного телевидения, Счетной палаты и других государственных органов.
"Партия социалистов проведет переговоры с другими политическими силами и гражданским обществом с целью выработки общей стратегии по деполитизации государственных органов и обеспечению равных условий в ходе избирательных кампаний", — добавили в партии.
Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, на выборах лидирует Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность". Она набирает 55,33% голосов. В свою очередь, ее оппонент, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло набирает 44,67% голосов.
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При этом оппозиционер победил на территории самой страны с 51,19%, тогда как у действующего президента 48,81%. Санду же лидирует на избирательных участках за рубежом, набрав 74,13% голосов, у Стояногло — 25,87%.
За бывшего генпрокурора, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии. Население центральной части страны преимущественно поддержало действующего президента. В частности, за Стояногло проголосовали жители второго по величине города Бельцы, тогда как за Санду отдали голоса большинство (57,35%) жителей Кишинева.
Экс-генпрокурор лидирует и у себя на родине, в Гагаузии, с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов там он получает 95,85% голосов. Его соперница набрала лишь 4,15%. На избирательных участках в Приднестровье Стояногло также получил 79,4% голосов после обработки всех протоколов. Санду при этом поддержали только 20,6%.
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Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
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