https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981797604.html

Социалисты в Молдавии не признали итоги голосования за рубежом

Социалисты в Молдавии не признали итоги голосования за рубежом - РИА Новости, 04.11.2024

Социалисты в Молдавии не признали итоги голосования за рубежом

Партия социалистов Молдавии заявила, что не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому действующего президента Майю Санду объявили... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:00

2024-11-04T15:00

2024-11-04T15:42

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молдавия

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии заявила, что не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому действующего президента Майю Санду объявили победителем выборов."Майя Санду стала "президентом диаспоры". Партия социалистов Республики Молдова не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем выборов", — указано в Telegram-канале политсилы.Социалисты отметили, что большинство жителей Молдовы проголосовали против политики действующей власти. И, по их мнению, очевидно, что никакие честные и свободные выборы в республике невозможны без соблюдения минимальных правил избирательных кампаний, характерных для демократических стран: деполитизации Центральной избирательной комиссии, Конституционного суда, Координационного совета по телерадиовещанию, Общественного телевидения, Счетной палаты и других государственных органов."Партия социалистов проведет переговоры с другими политическими силами и гражданским обществом с целью выработки общей стратегии по деполитизации государственных органов и обеспечению равных условий в ходе избирательных кампаний", — добавили в партии.Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, на выборах лидирует Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность". Она набирает 55,33% голосов. В свою очередь, ее оппонент, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло набирает 44,67% голосов.При этом оппозиционер победил на территории самой страны с 51,19%, тогда как у действующего президента 48,81%. Санду же лидирует на избирательных участках за рубежом, набрав 74,13% голосов, у Стояногло — 25,87%.За бывшего генпрокурора, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии. Население центральной части страны преимущественно поддержало действующего президента. В частности, за Стояногло проголосовали жители второго по величине города Бельцы, тогда как за Санду отдали голоса большинство (57,35%) жителей Кишинева.Экс-генпрокурор лидирует и у себя на родине, в Гагаузии, с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов там он получает 95,85% голосов. Его соперница набрала лишь 4,15%. На избирательных участках в Приднестровье Стояногло также получил 79,4% голосов после обработки всех протоколов. Санду при этом поддержали только 20,6%.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.

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https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981749464.html

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981749911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024