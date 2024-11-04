https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981778653.html

Косачев назвал организацию президентских выборов в Молдавии позорной

Косачев назвал организацию президентских выборов в Молдавии позорной - РИА Новости, 04.11.2024

Косачев назвал организацию президентских выборов в Молдавии позорной

Организация президентских выборов в Молдавии была позорной, их результат определен извне, а не в самой стране, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:00

2024-11-04T12:00

2024-11-04T12:12

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выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Организация президентских выборов в Молдавии была позорной, их результат определен извне, а не в самой стране, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", она набирает 55,41% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64%."Позорная организация выборов в Молдове. Конечный результат определен не в самой стране, а извне. Он определен голосами из-за рубежа, где организаторы заведомо и осознанно создали эксклюзивные возможности для тех, кто поддерживал одного кандидата, и лишили возможности проголосовать тех, кто поддерживал другого", — написал он в своем телеграм-канале.Сенатор отметил, что позорным также будут "все благостные оценки избирательного процесса со стороны Запада"."Иначе, как открытым предательством собственных пресловутых "демократических ценностей", назвать такие оценки будет столь же невозможно", - подчеркнул Косачев.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981773857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, в мире, выборы в молдавии — 2024