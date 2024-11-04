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Премьер Нидерландов поздравил Санду с переизбранием на пост президента - РИА Новости, 04.11.2024
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11:20 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981774139.html
Премьер Нидерландов поздравил Санду с переизбранием на пост президента
Премьер Нидерландов поздравил Санду с переизбранием на пост президента - РИА Новости, 04.11.2024
Премьер Нидерландов поздравил Санду с переизбранием на пост президента
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф поздравил в соцсети Х Майю Санду с переизбранием на пост президента и заявил, что его страна готова поддержать Молдавию на... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:20
2024-11-04T11:20
в мире
молдавия
россия
нидерланды
майя санду
александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
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ГААГА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф поздравил в соцсети Х Майю Санду с переизбранием на пост президента и заявил, что его страна готова поддержать Молдавию на ее европейском пути. "Молдавия проголосовала за проевропейский курс. Я передал самые теплые поздравления Майе Санду с переизбранием на пост президента. Нидерланды готовы поддержать Молдавию в дальнейшем укреплении демократического верховенства права и на ее европейском пути", - написал Схоф. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. Центральная избирательная комиссия после обработки 99,73% протоколов с избирательных участков сообщила, что баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,36% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64% .
https://ria.ru/20241104/ekspert-1981771819.html
https://ria.ru/20241104/sandu-1981744491.html
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в мире, молдавия, россия, нидерланды, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Нидерланды, Майя Санду, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
Премьер Нидерландов поздравил Санду с переизбранием на пост президента

Премьер Нидерландов Схоф поздравил Санду с переизбранием на пост президента

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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ГААГА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф поздравил в соцсети Х Майю Санду с переизбранием на пост президента и заявил, что его страна готова поддержать Молдавию на ее европейском пути.
"Молдавия проголосовала за проевропейский курс. Я передал самые теплые поздравления Майе Санду с переизбранием на пост президента. Нидерланды готовы поддержать Молдавию в дальнейшем укреплении демократического верховенства права и на ее европейском пути", - написал Схоф.
Президент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Победа Санду в Молдавии вызывает сомнения, считает аналитик
Вчера, 10:50
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
Центральная избирательная комиссия после обработки 99,73% протоколов с избирательных участков сообщила, что баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,36% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64% .
Президент Молдовы Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
ЦИК Молдавии обработал 95 процентов голосов
Вчера, 00:57
 
В миреМолдавияРоссияНидерландыМайя СандуАлександр СтояноглоВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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