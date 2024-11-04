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Итоговая явка во втором туре выборов в Молдавии составила 54,31 процента - РИА Новости, 04.11.2024
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11:08 04.11.2024 (обновлено: 11:35 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981773309.html
Итоговая явка во втором туре выборов в Молдавии составила 54,31 процента
Итоговая явка во втором туре выборов в Молдавии составила 54,31 процента - РИА Новости, 04.11.2024
Итоговая явка во втором туре выборов в Молдавии составила 54,31 процента
Итоговая явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 54,31%, сообщила глава Центризбиркома Анжела Караман. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:08
2024-11-04T11:35
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Итоговая явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 54,31%, сообщила глава Центризбиркома Анжела Караман."Согласно предварительным данным, на выборах участвовало 1699025 (были добавлены также результаты голосования по почте), или 54,31% из всех избирателей, включенных в электоральные списки", - сказала Караман на брифинге.По ее словам, избирательное законодательство предполагает, что второй тур президентских выборов считается действительным, если на них участвовали не менее 20% от зарегистрированных в списках избирателей. "Исходя из этого, ЦИК подтверждает то, что выборы состоялись", - подчеркнула она.В первом туре, состоявшемся 20 октября, итоговая явка составила 51,67%.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
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молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
Итоговая явка во втором туре выборов в Молдавии составила 54,31 процента

Явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 54,31 процента

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГолосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Голосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Голосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Итоговая явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 54,31%, сообщила глава Центризбиркома Анжела Караман.
"Согласно предварительным данным, на выборах участвовало 1699025 (были добавлены также результаты голосования по почте), или 54,31% из всех избирателей, включенных в электоральные списки", - сказала Караман на брифинге.
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По ее словам, избирательное законодательство предполагает, что второй тур президентских выборов считается действительным, если на них участвовали не менее 20% от зарегистрированных в списках избирателей. "Исходя из этого, ЦИК подтверждает то, что выборы состоялись", - подчеркнула она.
В первом туре, состоявшемся 20 октября, итоговая явка составила 51,67%.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
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