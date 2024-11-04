https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981773309.html
Итоговая явка во втором туре выборов в Молдавии составила 54,31 процента
Итоговая явка во втором туре выборов в Молдавии составила 54,31 процента - РИА Новости, 04.11.2024
Итоговая явка во втором туре выборов в Молдавии составила 54,31 процента
Итоговая явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 54,31%, сообщила глава Центризбиркома Анжела Караман. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:08
2024-11-04T11:08
2024-11-04T11:35
молдавия
выборы в молдавии — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981664146_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_7d65efbb5dc6ecee1fc03b7abb4b9bbb.jpg
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Итоговая явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 54,31%, сообщила глава Центризбиркома Анжела Караман."Согласно предварительным данным, на выборах участвовало 1699025 (были добавлены также результаты голосования по почте), или 54,31% из всех избирателей, включенных в электоральные списки", - сказала Караман на брифинге.По ее словам, избирательное законодательство предполагает, что второй тур президентских выборов считается действительным, если на них участвовали не менее 20% от зарегистрированных в списках избирателей. "Исходя из этого, ЦИК подтверждает то, что выборы состоялись", - подчеркнула она.В первом туре, состоявшемся 20 октября, итоговая явка составила 51,67%.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981773857.html
https://ria.ru/20241104/ekspert-1981771819.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981664146_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2fce1213573582245a0678d8bf38e17d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
Итоговая явка во втором туре выборов в Молдавии составила 54,31 процента
Явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 54,31 процента
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Итоговая явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 54,31%, сообщила глава Центризбиркома Анжела Караман.
"Согласно предварительным данным, на выборах участвовало 1699025 (были добавлены также результаты голосования по почте), или 54,31% из всех избирателей, включенных в электоральные списки", - сказала Караман на брифинге.
По ее словам, избирательное законодательство предполагает, что второй тур президентских выборов считается действительным, если на них участвовали не менее 20% от зарегистрированных в списках избирателей. "Исходя из этого, ЦИК подтверждает то, что выборы состоялись", - подчеркнула она.
В первом туре, состоявшемся 20 октября, итоговая явка составила 51,67%.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду
и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии
, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло
. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ
и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой
. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.