https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981773309.html

Итоговая явка во втором туре выборов в Молдавии составила 54,31 процента

Итоговая явка во втором туре выборов в Молдавии составила 54,31 процента - РИА Новости, 04.11.2024

Итоговая явка во втором туре выборов в Молдавии составила 54,31 процента

Итоговая явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 54,31%, сообщила глава Центризбиркома Анжела Караман. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T11:08

2024-11-04T11:08

2024-11-04T11:35

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Итоговая явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 54,31%, сообщила глава Центризбиркома Анжела Караман."Согласно предварительным данным, на выборах участвовало 1699025 (были добавлены также результаты голосования по почте), или 54,31% из всех избирателей, включенных в электоральные списки", - сказала Караман на брифинге.По ее словам, избирательное законодательство предполагает, что второй тур президентских выборов считается действительным, если на них участвовали не менее 20% от зарегистрированных в списках избирателей. "Исходя из этого, ЦИК подтверждает то, что выборы состоялись", - подчеркнула она.В первом туре, состоявшемся 20 октября, итоговая явка составила 51,67%.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

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Варвара Скокшина

молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире