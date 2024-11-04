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Экс-замглавы МИД Молдавии заявил о расколе в стране - РИА Новости, 04.11.2024
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02:45 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981749464.html
Экс-замглавы МИД Молдавии заявил о расколе в стране
Экс-замглавы МИД Молдавии заявил о расколе в стране - РИА Новости, 04.11.2024
Экс-замглавы МИД Молдавии заявил о расколе в стране
Бывший замглавы МИД Молдавии Валерий Осталеп считает, что баллотировавшаяся на второй срок президент страны Майя Санду разделила общество на два непримиримых... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T02:45
2024-11-04T02:45
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Бывший замглавы МИД Молдавии Валерий Осталеп считает, что баллотировавшаяся на второй срок президент страны Майя Санду разделила общество на два непримиримых лагеря. "Что Санду удалось, так это разбить общество на два довольно непримиримых лагеря. Так как после этих выборов оппозиция полностью уничтожена (многие из них еще не знают, но они уже могут забыть о политике), то что теперь Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) делать с половиной страны, которая будет не принимать другую, абсолютно нерешаемая задача", - написал в своем Telegram-канале Осталеп. Он отметил, что в Молдавии теперь абсолютно другая атмосфера. "Такой еще Молдова не была. Слишком много людей обманули и оскорбили. Как сожительствовать грабителю и ограбленному в той же комнате, я понятия не имею", - отметил политик. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей. После обработки 97% протоколов с участков ЦИК Молдавии сообщил, что Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 53,53% голосов, у Стояногло - 46,47%.
https://ria.ru/20241104/sandu-1981749022.html
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молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, в мире
Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, В мире
Экс-замглавы МИД Молдавии заявил о расколе в стране

Экс-замглавы МИД Молдавии Осталеп: Санду разделила общество на два лагеря

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Бывший замглавы МИД Молдавии Валерий Осталеп считает, что баллотировавшаяся на второй срок президент страны Майя Санду разделила общество на два непримиримых лагеря.
"Что Санду удалось, так это разбить общество на два довольно непримиримых лагеря. Так как после этих выборов оппозиция полностью уничтожена (многие из них еще не знают, но они уже могут забыть о политике), то что теперь Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) делать с половиной страны, которая будет не принимать другую, абсолютно нерешаемая задача", - написал в своем Telegram-канале Осталеп.
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Он отметил, что в Молдавии теперь абсолютно другая атмосфера. "Такой еще Молдова не была. Слишком много людей обманули и оскорбили. Как сожительствовать грабителю и ограбленному в той же комнате, я понятия не имею", - отметил политик.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
После обработки 97% протоколов с участков ЦИК Молдавии сообщил, что Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 53,53% голосов, у Стояногло - 46,47%.
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