https://ria.ru/20241104/mishustin-1981818001.html
Мишустин примет участие в заседании Совета министров Союзного государства
Мишустин примет участие в заседании Совета министров Союзного государства - РИА Новости, 04.11.2024
Мишустин примет участие в заседании Совета министров Союзного государства
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин во вторник посетит Белоруссию и вместе с премьером республики Романом Головченко примет участие в заседании Совета министров... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:04
2024-11-04T18:04
2024-11-04T18:09
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин во вторник посетит Белоруссию и вместе с премьером республики Романом Головченко примет участие в заседании Совета министров Союзного государства, сообщила пресс-служба правительства России. "Пятого ноября в Минске председатель правительства РФ, председатель Совета министров Союзного государства М.В.Мишустин проведет совместно с премьер-министром Республики Белоруссия Р.А.Головченко заседание Совета министров Союзного государства", - говорится в сообщении. Отмечается, что на заседании Совета министров Союзного государства будет согласован ряд важных решений по дальнейшему углублению интеграции России и Белоруссии. По данным пресс-службы российского кабмина, решения планируется вынести на утверждение юбилейного заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в декабре 2024 года, приуроченного к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства (8 декабря 1999 года).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, белоруссия, минск, михаил мишустин, роман головченко
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Михаил Мишустин, Роман Головченко
Мишустин примет участие в заседании Совета министров Союзного государства
Мишустин 5 ноября примет участие в заседании Совета министров СГ в Белоруссии
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин во вторник посетит Белоруссию и вместе с премьером республики Романом Головченко примет участие в заседании Совета министров Союзного государства, сообщила пресс-служба правительства России.
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"Пятого ноября в Минске
председатель правительства РФ, председатель Совета министров Союзного государства М.В.Мишустин проведет совместно с премьер-министром Республики Белоруссия Р.А.Головченко заседание Совета министров Союзного государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании Совета министров Союзного государства будет согласован ряд важных решений по дальнейшему углублению интеграции России и Белоруссии.
По данным пресс-службы российского кабмина, решения планируется вынести на утверждение юбилейного заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в декабре 2024 года, приуроченного к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства (8 декабря 1999 года).