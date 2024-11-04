https://ria.ru/20241104/mishustin-1981818001.html

Мишустин примет участие в заседании Совета министров Союзного государства

Мишустин примет участие в заседании Совета министров Союзного государства - РИА Новости, 04.11.2024

Мишустин примет участие в заседании Совета министров Союзного государства

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин во вторник посетит Белоруссию и вместе с премьером республики Романом Головченко примет участие в заседании Совета министров... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T18:04

2024-11-04T18:04

2024-11-04T18:09

союзное государство

россия

белоруссия

минск

михаил мишустин

роман головченко

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин во вторник посетит Белоруссию и вместе с премьером республики Романом Головченко примет участие в заседании Совета министров Союзного государства, сообщила пресс-служба правительства России. "Пятого ноября в Минске председатель правительства РФ, председатель Совета министров Союзного государства М.В.Мишустин проведет совместно с премьер-министром Республики Белоруссия Р.А.Головченко заседание Совета министров Союзного государства", - говорится в сообщении. Отмечается, что на заседании Совета министров Союзного государства будет согласован ряд важных решений по дальнейшему углублению интеграции России и Белоруссии. По данным пресс-службы российского кабмина, решения планируется вынести на утверждение юбилейного заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в декабре 2024 года, приуроченного к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства (8 декабря 1999 года).

https://ria.ru/20241101/mezentsev-1981299758.html

россия

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, минск, михаил мишустин, роман головченко