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Мишустин примет участие в заседании Совета министров Союзного государства - РИА Новости, 04.11.2024
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Союзное государство
 
18:04 04.11.2024 (обновлено: 18:09 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/mishustin-1981818001.html
Мишустин примет участие в заседании Совета министров Союзного государства
Мишустин примет участие в заседании Совета министров Союзного государства - РИА Новости, 04.11.2024
Мишустин примет участие в заседании Совета министров Союзного государства
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин во вторник посетит Белоруссию и вместе с премьером республики Романом Головченко примет участие в заседании Совета министров... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:04
2024-11-04T18:09
союзное государство
россия
белоруссия
минск
михаил мишустин
роман головченко
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин во вторник посетит Белоруссию и вместе с премьером республики Романом Головченко примет участие в заседании Совета министров Союзного государства, сообщила пресс-служба правительства России. "Пятого ноября в Минске председатель правительства РФ, председатель Совета министров Союзного государства М.В.Мишустин проведет совместно с премьер-министром Республики Белоруссия Р.А.Головченко заседание Совета министров Союзного государства", - говорится в сообщении. Отмечается, что на заседании Совета министров Союзного государства будет согласован ряд важных решений по дальнейшему углублению интеграции России и Белоруссии. По данным пресс-службы российского кабмина, решения планируется вынести на утверждение юбилейного заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в декабре 2024 года, приуроченного к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства (8 декабря 1999 года).
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россия, белоруссия, минск, михаил мишустин, роман головченко
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Михаил Мишустин, Роман Головченко
Мишустин примет участие в заседании Совета министров Союзного государства

Мишустин 5 ноября примет участие в заседании Совета министров СГ в Белоруссии

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин во вторник посетит Белоруссию и вместе с премьером республики Романом Головченко примет участие в заседании Совета министров Союзного государства, сообщила пресс-служба правительства России.
«
"Пятого ноября в Минске председатель правительства РФ, председатель Совета министров Союзного государства М.В.Мишустин проведет совместно с премьер-министром Республики Белоруссия Р.А.Головченко заседание Совета министров Союзного государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании Совета министров Союзного государства будет согласован ряд важных решений по дальнейшему углублению интеграции России и Белоруссии.
По данным пресс-службы российского кабмина, решения планируется вынести на утверждение юбилейного заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в декабре 2024 года, приуроченного к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства (8 декабря 1999 года).
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Союзное государствоРоссияБелоруссияМинскМихаил МишустинРоман Головченко
 
 
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