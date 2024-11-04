Рейтинг@Mail.ru
Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/mishustin-1981817473.html
Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана
Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана - РИА Новости, 04.11.2024
Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:01
2024-11-04T18:01
россия
азербайджан
михаил мишустин
али асадов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977971080_0:0:2277:1281_1920x0_80_0_0_d7eb1f0319b47a58688e52465c67dcff.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, сообщается на сайте правительства РФ. "Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы правительств обсудили вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Кроме того, подчеркивается, что особое внимание они уделили совместным проектам в области промышленности и транспортной инфраструктуры.
https://ria.ru/20241102/mishustin-1981492928.html
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977971080_43:0:2136:1570_1920x0_80_0_0_2ca32364040e1787316b2ecb614657ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азербайджан, михаил мишустин, али асадов, в мире
Россия, Азербайджан, Михаил Мишустин, Али Асадов, В мире
Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Асадовым

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, сообщается на сайте правительства РФ.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы правительств обсудили вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Кроме того, подчеркивается, что особое внимание они уделили совместным проектам в области промышленности и транспортной инфраструктуры.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Мишустин рассказал об инициативах фонда "Русский мир"
2 ноября, 11:29
 
РоссияАзербайджанМихаил МишустинАли АсадовВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала