https://ria.ru/20241104/mishustin-1981817473.html
Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана
Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана - РИА Новости, 04.11.2024
Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:01
2024-11-04T18:01
2024-11-04T18:01
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, сообщается на сайте правительства РФ. "Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы правительств обсудили вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Кроме того, подчеркивается, что особое внимание они уделили совместным проектам в области промышленности и транспортной инфраструктуры.
https://ria.ru/20241102/mishustin-1981492928.html
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россия, азербайджан, михаил мишустин, али асадов, в мире
Россия, Азербайджан, Михаил Мишустин, Али Асадов, В мире
Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Асадовым