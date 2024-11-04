Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства
Мишустин: патриотизм, уважение к истории помогают решать задачи по защите страны
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриотизм, уважение к истории, традициям и способность противостоять любым внешним вызовам помогают решать государственные задачи, направленные на защиту РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в поздравлении россиян с Днем народного единства.
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"Поздравляю вас с Днем народного единства. Этот праздник сплачивает всех, кто любит свое отечество и делает все, чтобы Россия была великой, сильной и независимой державой", - сказал Мишустин, текст поздравления опубликован на официальном сайте правительства.
День народного единства в России
Вчера, 11:00
Премьер-министр напомнил, что 4 ноября 1612 года благодаря единению, мужеству и самоотверженности российский народ одержал победу над иноземными захватчиками.
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"И сегодня патриотизм, уважение к своей истории, традициям, ответственность, способность противостоять любым внешним вызовам помогают решать государственные задачи, направленные на защиту страны, развитие отечественной экономики, повышение благосостояния россиян. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в работе на благо России и ее граждан", - добавил Мишустин.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.