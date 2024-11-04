https://ria.ru/20241104/mishustin-1981793120.html

Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства

Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024

Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства

Патриотизм, уважение к истории, традициям и способность противостоять любым внешним вызовам помогают решать государственные задачи, направленные на защиту РФ,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:18

2024-11-04T14:18

2024-11-04T14:41

день народного единства

россия

михаил мишустин

общество

москва

кузьма минин (сухорукий)

дмитрий пожарский

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриотизм, уважение к истории, традициям и способность противостоять любым внешним вызовам помогают решать государственные задачи, направленные на защиту РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в поздравлении россиян с Днем народного единства."Поздравляю вас с Днем народного единства. Этот праздник сплачивает всех, кто любит свое отечество и делает все, чтобы Россия была великой, сильной и независимой державой", - сказал Мишустин, текст поздравления опубликован на официальном сайте правительства.Премьер-министр напомнил, что 4 ноября 1612 года благодаря единению, мужеству и самоотверженности российский народ одержал победу над иноземными захватчиками."И сегодня патриотизм, уважение к своей истории, традициям, ответственность, способность противостоять любым внешним вызовам помогают решать государственные задачи, направленные на защиту страны, развитие отечественной экономики, повышение благосостояния россиян. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в работе на благо России и ее граждан", - добавил Мишустин.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

https://ria.ru/20241104/prazdnik-1828595472.html

https://ria.ru/20241104/putin-1981793445.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

день народного единства, россия, михаил мишустин, общество, москва, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский