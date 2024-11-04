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Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
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14:18 04.11.2024 (обновлено: 14:41 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/mishustin-1981793120.html
Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства
Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства
Патриотизм, уважение к истории, традициям и способность противостоять любым внешним вызовам помогают решать государственные задачи, направленные на защиту РФ,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:18
2024-11-04T14:41
день народного единства
россия
михаил мишустин
общество
москва
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриотизм, уважение к истории, традициям и способность противостоять любым внешним вызовам помогают решать государственные задачи, направленные на защиту РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в поздравлении россиян с Днем народного единства."Поздравляю вас с Днем народного единства. Этот праздник сплачивает всех, кто любит свое отечество и делает все, чтобы Россия была великой, сильной и независимой державой", - сказал Мишустин, текст поздравления опубликован на официальном сайте правительства.Премьер-министр напомнил, что 4 ноября 1612 года благодаря единению, мужеству и самоотверженности российский народ одержал победу над иноземными захватчиками."И сегодня патриотизм, уважение к своей истории, традициям, ответственность, способность противостоять любым внешним вызовам помогают решать государственные задачи, направленные на защиту страны, развитие отечественной экономики, повышение благосостояния россиян. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в работе на благо России и ее граждан", - добавил Мишустин.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
https://ria.ru/20241104/prazdnik-1828595472.html
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день народного единства, россия, михаил мишустин, общество, москва, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский
День народного единства, Россия, Михаил Мишустин, Общество, Москва, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский
Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства

Мишустин: патриотизм, уважение к истории помогают решать задачи по защите страны

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриотизм, уважение к истории, традициям и способность противостоять любым внешним вызовам помогают решать государственные задачи, направленные на защиту РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в поздравлении россиян с Днем народного единства.
«
"Поздравляю вас с Днем народного единства. Этот праздник сплачивает всех, кто любит свое отечество и делает все, чтобы Россия была великой, сильной и независимой державой", - сказал Мишустин, текст поздравления опубликован на официальном сайте правительства.
Праздничный баннер к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
День народного единства в России
Вчера, 11:00
Премьер-министр напомнил, что 4 ноября 1612 года благодаря единению, мужеству и самоотверженности российский народ одержал победу над иноземными захватчиками.
«
"И сегодня патриотизм, уважение к своей истории, традициям, ответственность, способность противостоять любым внешним вызовам помогают решать государственные задачи, направленные на защиту страны, развитие отечественной экономики, повышение благосостояния россиян. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в работе на благо России и ее граждан", - добавил Мишустин.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Путин в День народного единства посетил выставку "Православная Русь"
Вчера, 14:24
 
День народного единстваРоссияМихаил МишустинОбществоМоскваКузьма Минин (Сухорукий)Дмитрий Пожарский
 
 
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