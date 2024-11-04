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Главы МИД Азербайджана и Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.11.2024
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20:21 04.11.2024 (обновлено: 22:20 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/mid-1981831769.html
Главы МИД Азербайджана и Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Главы МИД Азербайджана и Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.11.2024
Главы МИД Азербайджана и Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Министром иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, глава МИД Ирака Фуад Хусейн обсудили ситуацию на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:21
2024-11-04T22:20
в мире
азербайджан
ближний восток
ирак
джейхун байрамов
фуад хусейн
оон
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БАКУ, 4 ноя – РИА Новости. Министром иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, глава МИД Ирака Фуад Хусейн обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства."В понедельник состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Иракской Республики Фуадом Хусейном. Во время разговора были обсуждены текущая региональная ситуация на Ближнем Востоке, нарастающая напряженность в регионе, а также вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.По данным ведомства, иракский министр, предоставив подробную информацию Байрамову о последних событиях в регионе (Ближний Восток), отметил, что "расширение конфликта вызывает серьезную обеспокоенность"."Иракская сторона была проинформирована о последних подготовительных работах к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в нашей стране (Азербайджан – ред.) через несколько дней, и были затронуты возможные области сотрудничества", -ь отметили в МИД Азербайджана.
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в мире, азербайджан, ближний восток, ирак, джейхун байрамов, фуад хусейн, оон
В мире, Азербайджан, Ближний Восток, Ирак, Джейхун Байрамов, Фуад Хусейн, ООН
Главы МИД Азербайджана и Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирака обсудил с МИД Азербайджана ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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БАКУ, 4 ноя – РИА Новости. Министром иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, глава МИД Ирака Фуад Хусейн обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"В понедельник состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Иракской Республики Фуадом Хусейном. Во время разговора были обсуждены текущая региональная ситуация на Ближнем Востоке, нарастающая напряженность в регионе, а также вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, иракский министр, предоставив подробную информацию Байрамову о последних событиях в регионе (Ближний Восток), отметил, что "расширение конфликта вызывает серьезную обеспокоенность".
"Иракская сторона была проинформирована о последних подготовительных работах к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в нашей стране (Азербайджан – ред.) через несколько дней, и были затронуты возможные области сотрудничества", -ь отметили в МИД Азербайджана.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана
Вчера, 18:01
 
В миреАзербайджанБлижний ВостокИракДжейхун БайрамовФуад ХусейнООН
 
 
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