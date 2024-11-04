https://ria.ru/20241104/mid-1981831769.html

Главы МИД Азербайджана и Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Главы МИД Азербайджана и Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.11.2024

Главы МИД Азербайджана и Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министром иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, глава МИД Ирака Фуад Хусейн обсудили ситуацию на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:21

2024-11-04T20:21

2024-11-04T22:20

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ближний восток

ирак

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фуад хусейн

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БАКУ, 4 ноя – РИА Новости. Министром иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, глава МИД Ирака Фуад Хусейн обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства."В понедельник состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Иракской Республики Фуадом Хусейном. Во время разговора были обсуждены текущая региональная ситуация на Ближнем Востоке, нарастающая напряженность в регионе, а также вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.По данным ведомства, иракский министр, предоставив подробную информацию Байрамову о последних событиях в регионе (Ближний Восток), отметил, что "расширение конфликта вызывает серьезную обеспокоенность"."Иракская сторона была проинформирована о последних подготовительных работах к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в нашей стране (Азербайджан – ред.) через несколько дней, и были затронуты возможные области сотрудничества", -ь отметили в МИД Азербайджана.

https://ria.ru/20241104/mishustin-1981817473.html

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в мире, азербайджан, ближний восток, ирак, джейхун байрамов, фуад хусейн, оон