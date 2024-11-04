https://ria.ru/20241104/mid-1981831283.html

В МИД заявили о глубоком расколе общества в Молдавии после итогов выборов

В МИД заявили о глубоком расколе общества в Молдавии после итогов выборов - РИА Новости, 05.11.2024

В МИД заявили о глубоком расколе общества в Молдавии после итогов выборов

Поляризация в молдавском обществе была спровоцирована недальновидной политикой руководства страны и грубым вмешательством стран Запада, Москва рассчитывает, что РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-04T20:18

2024-11-04T20:18

2024-11-05T01:49

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Поляризация в молдавском обществе была спровоцирована недальновидной политикой руководства страны и грубым вмешательством стран Запада, Москва рассчитывает, что оставшееся у власти руководство республики не будет углублять раскол общества, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Итоги второго тура президентских выборов (в Молдавии) подтвердили наличие глубокого раскола в молдавском обществе, который проявился в ходе первого тура и референдума о членстве в ЕС", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.По ее оценке, эта поляризация была спровоцирована недальновидной политикой руководства страны и грубым вмешательством стран Запада в ее внутриполитические процессы.Захарова выразила надежду, что власти Молдавии не станут углублять раскол в обществе и идти на поводу у Запада, а начнут уважать интересы большинства, проживающего на территории республики, а не за рубежом.Ранее Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с участков заявила, что баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%.На прошедшем в день первого тура выборов референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.

https://ria.ru/20241104/mid-1981831769.html

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выборы в молдавии — 2024, в мире, молдавия, россия, москва, мария захарова, майя санду, александр стояногло, евросоюз