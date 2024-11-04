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В МИД заявили о глубоком расколе общества в Молдавии после итогов выборов - РИА Новости, 05.11.2024
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20:18 04.11.2024 (обновлено: 01:49 05.11.2024)
https://ria.ru/20241104/mid-1981831283.html
В МИД заявили о глубоком расколе общества в Молдавии после итогов выборов
В МИД заявили о глубоком расколе общества в Молдавии после итогов выборов - РИА Новости, 05.11.2024
В МИД заявили о глубоком расколе общества в Молдавии после итогов выборов
Поляризация в молдавском обществе была спровоцирована недальновидной политикой руководства страны и грубым вмешательством стран Запада, Москва рассчитывает, что РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-04T20:18
2024-11-05T01:49
выборы в молдавии — 2024
в мире
молдавия
россия
москва
мария захарова
майя санду
александр стояногло
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Поляризация в молдавском обществе была спровоцирована недальновидной политикой руководства страны и грубым вмешательством стран Запада, Москва рассчитывает, что оставшееся у власти руководство республики не будет углублять раскол общества, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Итоги второго тура президентских выборов (в Молдавии) подтвердили наличие глубокого раскола в молдавском обществе, который проявился в ходе первого тура и референдума о членстве в ЕС", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.По ее оценке, эта поляризация была спровоцирована недальновидной политикой руководства страны и грубым вмешательством стран Запада в ее внутриполитические процессы.Захарова выразила надежду, что власти Молдавии не станут углублять раскол в обществе и идти на поводу у Запада, а начнут уважать интересы большинства, проживающего на территории республики, а не за рубежом.Ранее Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с участков заявила, что баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%.На прошедшем в день первого тура выборов референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
https://ria.ru/20241104/mid-1981831769.html
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выборы в молдавии — 2024, в мире, молдавия, россия, москва, мария захарова, майя санду, александр стояногло, евросоюз
Выборы в Молдавии — 2024, В мире, Молдавия, Россия, Москва, Мария Захарова, Майя Санду, Александр Стояногло, Евросоюз
В МИД заявили о глубоком расколе общества в Молдавии после итогов выборов

Захарова заявила о глубоком расколе общества в Молдавии после итогов выборов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Поляризация в молдавском обществе была спровоцирована недальновидной политикой руководства страны и грубым вмешательством стран Запада, Москва рассчитывает, что оставшееся у власти руководство республики не будет углублять раскол общества, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Итоги второго тура президентских выборов (в Молдавии) подтвердили наличие глубокого раскола в молдавском обществе, который проявился в ходе первого тура и референдума о членстве в ЕС", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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По ее оценке, эта поляризация была спровоцирована недальновидной политикой руководства страны и грубым вмешательством стран Запада в ее внутриполитические процессы.
Захарова выразила надежду, что власти Молдавии не станут углублять раскол в обществе и идти на поводу у Запада, а начнут уважать интересы большинства, проживающего на территории республики, а не за рубежом.
Ранее Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с участков заявила, что баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%.
На прошедшем в день первого тура выборов референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
Голосование на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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