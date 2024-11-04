https://ria.ru/20241104/metally-1981413980.html

Подложить свинью: США решили добить Европу новыми санкциями

Подложить свинью: США решили добить Европу новыми санкциями - РИА Новости, 04.11.2024

Подложить свинью: США решили добить Европу новыми санкциями

Вашингтон подзуживает Брюссель запретить российский палладий и титан. В ЕС до сих пор на такое не решались, поскольку эти материалы стратегически важные. От... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T08:00

2024-11-04T08:00

2024-11-04T08:04

экономика

евросоюз

g7

сша

россия

европа

палладий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533398_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_262f854039febae04bdd358fef481c9d.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Елена Савельева. Вашингтон подзуживает Брюссель запретить российский палладий и титан. В ЕС до сих пор на такое не решались, поскольку эти материалы стратегически важные. От титана сильно зависит авиационная и атомная промышленность, палладий нужен для чипов и автомобильных катализаторов. Одержит ли политика верх над экономикой и в этот раз — в материале РИА Новости.Ограничить поставкиКак уточняет Bloomberg, предложение озвучили на встрече заместителей министров финансов стран G7 в столице США. Американцы от российского титана уже отказались, но палладий продолжают закупать.На "Норникель" приходится 40% производства палладия в мире. Кроме того, Россия — третья по добыче титана после Китая и Японии с долей в шесть процентов. Корпорация "ВСМПО-Ависма" контролирует порядка четверти глобального рынка продукции из этого металла.Cтолкнулась с нехваткойРоссия обеспечивала титаном американскую Boeing — на треть, европейскую Airbus — почти на 50%, бразильскую Embraer — практически на 100%.В прошлом году поставки в США сократились в пять раз (до 47 миллионов долларов), но европейцы продолжили импорт (на уровне почти 250 миллионов), отмечает Алексей Равинский, генеральный директор Zapusk Group.Санкции ударят прежде всего по высокотехнологичной промышленности Франции, Германии, Великобритании (авиастроению, космической, автомобильной отраслям). Если Лондон способен заменить русский титан, расширяя разработку месторождений Канады и Австралии, то Германии и Франции придется искать других, более дорогих поставщиков, указывает Светлана Сазанова, заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ГУУ.Что касается палладия, то в ЕС он поступает главным образом именно из России. Запреты обернутся острым дефицитом сырья для каталитических нейтрализаторов, добавляет Петр Чувахин, доцент кафедры правового регулирования ТЭК МГИМО МИД.Уже не хватаетЕвропа, конечно, может попытаться переориентироваться на ЮАР, Зимбабве или Канаду. Но их мощности ограниченны, и в краткосрочной перспективе они не возместят выпадающие объемы импорта, подчеркивает Чувахин.Китай лидирует по титану (110 тысяч тонн в год, или 46% мирового производства). Но там почти все забирает внутренний рынок. Япония (40 тысяч тонн, 17%) также не способна быстро нарастить поставки в Европу, говорит Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.Взлет цен и дефицитРынок уже отреагировал — палладий подорожал почти на 25%, впервые в этом году превысив 1240 долларов за тройскую унцию. По оценкам аналитиков, санкции поднимут цены еще на 50%. С соответствующими последствиями для промышленности.Встанут производственные линии. Выпуск самолетов задержится на 6-12 месяцев.Палладий теоретически можно заменить на платину, но это связано с технологическими сложностями и ростом затрат. Расширение переработки и рециклинга металлов также требует времени и инвестиций, рассуждает Петров.Из-за антироссийских санкций экономика Запада и так далеко не в лучшем виде, началась деиндустриализация. Энергоемкие отрасли сократились на 10-15%. Крупнейшие страны переживают спад. По данным Евростата, с июля 2023 по июль 2024-го выпуск промышленной продукции в еврозоне уменьшился на 2,2%, в ЕС — на 1,7%.Очередные запреты сулят континенту лишь новые экономические трудности и рецессию.

https://ria.ru/20241023/sanktsii-1979691200.html

https://ria.ru/20240914/ryabkov-1972674885.html

https://ria.ru/20241017/promyshlennost-1978396046.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, евросоюз, g7, сша, россия, европа, палладий