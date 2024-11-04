https://ria.ru/20241104/medvedev-1981766988.html
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днём народного единства, отметив, что искренняя любовь россиян к родине... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:33
2024-11-04T09:33
2024-11-04T09:33
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днём народного единства, отметив, что искренняя любовь россиян к родине и уважение к своим предкам помогут РФ победить. "Искренняя любовь к родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить. Победить во имя отечества! С Днем народного единства!" - написал Медведев. К сообщению с поздравлением россиян с Днем народного единства Медведев прикрепил отрывок из кинофильма "Минин и Пожарский". День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, москва, дмитрий медведев, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
Медведев заявил, что любовь к родине и уважение предков помогут России победить