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Маск: демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть выборы
Маск: демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть выборы - РИА Новости, 04.11.2024
Маск: демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть выборы
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Демократическая партия США пойдет на любую ложь, чтобы выиграть в президентских выборах. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:35
2024-11-04T21:35
2024-11-04T21:35
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Демократическая партия США пойдет на любую ложь, чтобы выиграть в президентских выборах. "Демократы скажут любую ложь, чтобы выиграть выборы", - написал Маск в социальной сети X. Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Дональда Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Маск: демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть выборы
Маск: демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть выборы в США