https://ria.ru/20241104/mask-1981765959.html
СМИ: Илон Маск может стать посредником между США и Китаем
СМИ: Илон Маск может стать посредником между США и Китаем - РИА Новости, 04.11.2024
СМИ: Илон Маск может стать посредником между США и Китаем
Американский миллиардер Илон Маск может стать посредником в торговых отношениях Китая и США в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:25
2024-11-04T09:25
2024-11-04T09:25
китай
сша
пекин
илон маск
дональд трамп
роберт кеннеди
министерство обороны сша
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980481932_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_77848b4fcca704fef1cb34a8a0486474.jpg
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск может стать посредником в торговых отношениях Китая и США в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах, передает агентство Блумберг со ссылкой на экспертов. "Я могу представить Маска в качестве ключевого посредника между США и Китаем по многим технологическим и торговым вопросам при второй администрации Трампа", - приводит агентство слова предпринимателя и основателя Interconnected Capital Кевина Сюя. Как полагает бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сиссорс, Маск пользуется особым отношением в Китае и через него Пекин может попытаться оказать влияние на администрацию Трампа в случае его переизбрания. Как отмечает Блумберг, позиция бизнесмена относительно отношений с Пекином идет вразрез с мнением других близких к Трампу лиц. По данным агентства, Китай представляет значительный бизнес-интерес для Маска. Так, например, именно там производится половина всех электромобилей принадлежащей миллиардеру компании Tesla. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в будущей администрации в случае своего переизбрания.
https://ria.ru/20241102/tramp-1981625689.html
https://ria.ru/20241103/mask-1981691920.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980481932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51ea8e829f4bfcb8639d55b4794e9baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, пекин, илон маск, дональд трамп, роберт кеннеди, министерство обороны сша, tesla motors, выборы президента сша — 2024
Китай, США, Пекин, Илон Маск, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Министерство обороны США, Tesla motors, Выборы президента США — 2024
СМИ: Илон Маск может стать посредником между США и Китаем
Bloomberg: Маск может стать торговым посредником для США и КНР при победе Трампа