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СМИ: Илон Маск может стать посредником между США и Китаем - РИА Новости, 04.11.2024
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09:25 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/mask-1981765959.html
СМИ: Илон Маск может стать посредником между США и Китаем
СМИ: Илон Маск может стать посредником между США и Китаем - РИА Новости, 04.11.2024
СМИ: Илон Маск может стать посредником между США и Китаем
Американский миллиардер Илон Маск может стать посредником в торговых отношениях Китая и США в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:25
2024-11-04T09:25
китай
сша
пекин
илон маск
дональд трамп
роберт кеннеди
министерство обороны сша
tesla motors
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск может стать посредником в торговых отношениях Китая и США в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах, передает агентство Блумберг со ссылкой на экспертов. "Я могу представить Маска в качестве ключевого посредника между США и Китаем по многим технологическим и торговым вопросам при второй администрации Трампа", - приводит агентство слова предпринимателя и основателя Interconnected Capital Кевина Сюя. Как полагает бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сиссорс, Маск пользуется особым отношением в Китае и через него Пекин может попытаться оказать влияние на администрацию Трампа в случае его переизбрания. Как отмечает Блумберг, позиция бизнесмена относительно отношений с Пекином идет вразрез с мнением других близких к Трампу лиц. По данным агентства, Китай представляет значительный бизнес-интерес для Маска. Так, например, именно там производится половина всех электромобилей принадлежащей миллиардеру компании Tesla. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в будущей администрации в случае своего переизбрания.
https://ria.ru/20241102/tramp-1981625689.html
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китай, сша, пекин, илон маск, дональд трамп, роберт кеннеди, министерство обороны сша, tesla motors, выборы президента сша — 2024
Китай, США, Пекин, Илон Маск, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Министерство обороны США, Tesla motors, Выборы президента США — 2024
СМИ: Илон Маск может стать посредником между США и Китаем

Bloomberg: Маск может стать торговым посредником для США и КНР при победе Трампа

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск может стать посредником в торговых отношениях Китая и США в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах, передает агентство Блумберг со ссылкой на экспертов.
"Я могу представить Маска в качестве ключевого посредника между США и Китаем по многим технологическим и торговым вопросам при второй администрации Трампа", - приводит агентство слова предпринимателя и основателя Interconnected Capital Кевина Сюя.
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
СМИ раскрыли, с чего началось сотрудничество Трампа с Маском
2 ноября, 22:32
Как полагает бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сиссорс, Маск пользуется особым отношением в Китае и через него Пекин может попытаться оказать влияние на администрацию Трампа в случае его переизбрания.
Как отмечает Блумберг, позиция бизнесмена относительно отношений с Пекином идет вразрез с мнением других близких к Трампу лиц. По данным агентства, Китай представляет значительный бизнес-интерес для Маска. Так, например, именно там производится половина всех электромобилей принадлежащей миллиардеру компании Tesla.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в будущей администрации в случае своего переизбрания.
Белка Пинат - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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3 ноября, 14:47
 
КитайСШАПекинИлон МаскДональд ТрампРоберт КеннедиМинистерство обороны СШАTesla motorsВыборы президента США — 2024
 
 
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