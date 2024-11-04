https://ria.ru/20241104/mask-1981765959.html

СМИ: Илон Маск может стать посредником между США и Китаем

СМИ: Илон Маск может стать посредником между США и Китаем - РИА Новости, 04.11.2024

СМИ: Илон Маск может стать посредником между США и Китаем

Американский миллиардер Илон Маск может стать посредником в торговых отношениях Китая и США в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T09:25

2024-11-04T09:25

2024-11-04T09:25

китай

сша

пекин

илон маск

дональд трамп

роберт кеннеди

министерство обороны сша

tesla motors

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск может стать посредником в торговых отношениях Китая и США в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах, передает агентство Блумберг со ссылкой на экспертов. "Я могу представить Маска в качестве ключевого посредника между США и Китаем по многим технологическим и торговым вопросам при второй администрации Трампа", - приводит агентство слова предпринимателя и основателя Interconnected Capital Кевина Сюя. Как полагает бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сиссорс, Маск пользуется особым отношением в Китае и через него Пекин может попытаться оказать влияние на администрацию Трампа в случае его переизбрания. Как отмечает Блумберг, позиция бизнесмена относительно отношений с Пекином идет вразрез с мнением других близких к Трампу лиц. По данным агентства, Китай представляет значительный бизнес-интерес для Маска. Так, например, именно там производится половина всех электромобилей принадлежащей миллиардеру компании Tesla. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в будущей администрации в случае своего переизбрания.

https://ria.ru/20241102/tramp-1981625689.html

https://ria.ru/20241103/mask-1981691920.html

китай

сша

пекин

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, сша, пекин, илон маск, дональд трамп, роберт кеннеди, министерство обороны сша, tesla motors, выборы президента сша — 2024