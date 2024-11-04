https://ria.ru/20241104/martindeyl-1981773626.html

Американец Мартиндейл рассказал, как выжил под ударом "Града"

Американец Мартиндейл рассказал, как выжил под ударом "Града" - РИА Новости, 04.11.2024

Американец Мартиндейл рассказал, как выжил под ударом "Града"

Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл рассказал в интервью РИА Новости, что вместе со своей собакой попал под удар реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T11:13

2024-11-04T11:13

2024-11-04T11:13

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл рассказал в интервью РИА Новости, что вместе со своей собакой попал под удар реактивной системы залпового огня "Град", но избежал ранений. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. "Последние дни, когда я жил там, я помогал эвакуировать людей, помогал им связаться с родственниками, собирал всех, чтобы волонтеры могли эвакуировать людей. В один из дней, когда я вот так помогал с эвакуацией, я услышал, что запустили ракеты, вроде РСЗО "Град", - сказал Мартиндейл. По словам собеседника агентства, у него было 3-4 секунды, чтобы добраться до укрытия, и он просто лег на дорогу в надежде, что это поможет. "Со мной была моя собака, ракеты начали взрываться, одна из них метрах в двадцати от меня. Два осколка попали в мою собаку, но меня не задело", - рассказал Мартиндейл. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241103/martindeyl-1981682568.html

https://ria.ru/20241102/martindejl-1981527303.html

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Мартиндейл о том, как со своей собакой выжил под ударом "Града" Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл рассказал в интервью РИА Новости, как со своей собакой выжил под ударом "Града" 2024-11-04T11:13 true PT0M47S

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Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, украина, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины