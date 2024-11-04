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В Петербурге женщина избила сотрудницу пункта выдачи - РИА Новости, 04.11.2024
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17:32 04.11.2024 (обновлено: 18:35 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/marketpleys-1981814737.html
В Петербурге женщина избила сотрудницу пункта выдачи
В Петербурге женщина избила сотрудницу пункта выдачи - РИА Новости, 04.11.2024
В Петербурге женщина избила сотрудницу пункта выдачи
Покупательница маркетплейса избила сотрудницу пункта выдачи в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T17:32
2024-11-04T18:35
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя — РИА Новости. Покупательница маркетплейса избила сотрудницу пункта выдачи в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "Четвертого ноября в 11:30 в полицию Пушкинского района обратилась с заявлением 25-летняя сотрудница пункта выдачи интернет-магазина, расположенного в поселке Шушары &lt;...&gt; по улице Школьной. Девушка сообщила, что на нее накинулась и стала избивать женщина, пришедшая за товаром", – отметили в ведомстве. В полицию пока не поступало информации из медучреждений о состоянии пострадавшей. Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента. На видео, опубликованном некоторыми СМИ и Telegram-каналами, женщина плотного телосложения с собакой на поводке толкает и бьет девушку возле входа в пункт выдачи маркетплейса. По данным интернет-газеты "Фонтанка", причиной конфликта якобы стало то, что сотрудница пункта выдачи ушла на перерыв.
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Петербурге женщина избила сотрудницу пункта выдачи

В Петербурге покупательница маркетплейса избила сотрудницу пункта выдачи

© Поговорим, Шушары!/TelegramПокупательница маркетплейса избила сотрудницу пункта выдачи в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Покупательница маркетплейса избила сотрудницу пункта выдачи в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Поговорим, Шушары!/Telegram
Покупательница маркетплейса избила сотрудницу пункта выдачи в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя — РИА Новости. Покупательница маркетплейса избила сотрудницу пункта выдачи в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
«
"Четвертого ноября в 11:30 в полицию Пушкинского района обратилась с заявлением 25-летняя сотрудница пункта выдачи интернет-магазина, расположенного в поселке Шушары <...> по улице Школьной. Девушка сообщила, что на нее накинулась и стала избивать женщина, пришедшая за товаром", – отметили в ведомстве.
В полицию пока не поступало информации из медучреждений о состоянии пострадавшей. Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.
На видео, опубликованном некоторыми СМИ и Telegram-каналами, женщина плотного телосложения с собакой на поводке толкает и бьет девушку возле входа в пункт выдачи маркетплейса. По данным интернет-газеты "Фонтанка", причиной конфликта якобы стало то, что сотрудница пункта выдачи ушла на перерыв.
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