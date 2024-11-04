https://ria.ru/20241104/lukashenko-1981848051.html
Лукашенко выразил свои опасения из-за кадровой ротации за рубежом
Лукашенко выразил свои опасения из-за кадровой ротации за рубежом - РИА Новости, 04.11.2024
Лукашенко выразил свои опасения из-за кадровой ротации за рубежом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ждет того, чтобы среди сотрудников системы министерства иностранных дел не было предателей. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T23:01
2024-11-04T23:01
2024-11-04T23:02
в мире
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александр лукашенко
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ждет того, чтобы среди сотрудников системы министерства иностранных дел не было предателей. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков ранее в понедельник по итогу доклада президенту Белоруссии сообщил, что среди белорусских дипломатов за рубежом планируется большая кадровая ротация. "Он (дипломат - ред.) должен быть профессионалом, должен быть предан своему народу и государству. Советую исходить из профессионализма и надежности. Конечно, мы рассчитываем на Максима Владимировича (главу МИД – ред.), что в министерстве иностранных дел… не будет этих негодяев, которые предавали нас", - отметил Лукашенко. Видеокадры встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telrgram-канал "Пул Первого". Лукашенко также анонсировал ротацию дипломатов как в странах СНГ, так и в странах "дальней дуги". "Мы договорились, что если европейцы и американцы не хотят с нами работать, чего мы рвемся туда? Зачем назначаем туда (в белорусские дипмиссии - ред.) людей? Чтобы они охраняли здание посольства? Давайте переориентируемся на наши главные рынки", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20241102/belorussiya-1981501883.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, максим рыженков, снг
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Максим Рыженков, СНГ
Лукашенко выразил свои опасения из-за кадровой ротации за рубежом
Лукашенко выразил свои опасения из-за большой кадровой ротации за рубежом