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Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений - РИА Новости, 04.11.2024
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13:08 04.11.2024 (обновлено: 13:12 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/lukashenko-1981786092.html
Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений
Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений - РИА Новости, 04.11.2024
Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает снизить на 10-11% добычу калийных удобрений из-за низких цен. Слова главы государства приводит госагентство... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:08
2024-11-04T13:12
экономика
цены на нефть
белоруссия
украина
александр лукашенко
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белорусская калийная компания
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МИНСК, 4 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает снизить на 10-11% добычу калийных удобрений из-за низких цен. Слова главы государства приводит госагентство Белта. "Я просил бы тебя проработать (я не ставил эту задачу раньше) вопрос, с кем это нужно (особенно с россиянами), по добыче. Я таких цен вообще не помню в истории: очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров непростая. Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может, 11, снизить добычу калийных удобрений. Не то что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за нее надо платить соответствующие средства", - заявил Лукашенко. По словам президента Белоруссии, "сегодня западные страны блокируют поставки калийных удобрений". "Но у меня море запросов. Не буду называть эти государства, которые говорят: "Давайте вместе сделаем и будем продавать комплексные, смешанные удобрения". Надо на это идти: мы куда-то поставим калий, стоит там завод на границе где-то - смешиваем удобрения и сразу за границу продаем вместе. Спрос огромнейший: на продовольствие всегда будет спрос большой, а без минеральных удобрений какое продовольствие? Поэтому надо выходить на государства, с которыми мы можем производить эти удобрения", - сказал Лукашенко.В понедельник президент Белоруссии согласовал назначение Андрея Рыбакова генеральным директором ОАО "Беларуськалий". Совет ЕС внёс белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" в санкционные списки в 2022 году, обосновав это ситуацией на Украине. Компания добивалась исключения из списка, подав иск в суд ЕС, но иск был отклонён.
https://ria.ru/20241026/es-1980224702.html
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экономика, цены на нефть, белоруссия, украина, александр лукашенко, евросоюз, белорусская калийная компания, беларуськалий
Экономика, Цены на нефть, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Евросоюз, Белорусская калийная компания, Беларуськалий
Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений

Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений из-за падения цен

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает снизить на 10-11% добычу калийных удобрений из-за низких цен. Слова главы государства приводит госагентство Белта.
"Я просил бы тебя проработать (я не ставил эту задачу раньше) вопрос, с кем это нужно (особенно с россиянами), по добыче. Я таких цен вообще не помню в истории: очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров непростая. Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может, 11, снизить добычу калийных удобрений. Не то что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за нее надо платить соответствующие средства", - заявил Лукашенко.
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По словам президента Белоруссии, "сегодня западные страны блокируют поставки калийных удобрений". "Но у меня море запросов. Не буду называть эти государства, которые говорят: "Давайте вместе сделаем и будем продавать комплексные, смешанные удобрения". Надо на это идти: мы куда-то поставим калий, стоит там завод на границе где-то - смешиваем удобрения и сразу за границу продаем вместе. Спрос огромнейший: на продовольствие всегда будет спрос большой, а без минеральных удобрений какое продовольствие? Поэтому надо выходить на государства, с которыми мы можем производить эти удобрения", - сказал Лукашенко.
В понедельник президент Белоруссии согласовал назначение Андрея Рыбакова генеральным директором ОАО "Беларуськалий".
Совет ЕС внёс белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" в санкционные списки в 2022 году, обосновав это ситуацией на Украине. Компания добивалась исключения из списка, подав иск в суд ЕС, но иск был отклонён.
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ЭкономикаЦены на нефтьБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелорусская калийная компанияБеларуськалий
 
 
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