https://ria.ru/20241104/lukashenko-1981786092.html

Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений

Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений - РИА Новости, 04.11.2024

Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает снизить на 10-11% добычу калийных удобрений из-за низких цен. Слова главы государства приводит госагентство... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:08

2024-11-04T13:08

2024-11-04T13:12

экономика

цены на нефть

белоруссия

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александр лукашенко

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белорусская калийная компания

беларуськалий

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МИНСК, 4 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает снизить на 10-11% добычу калийных удобрений из-за низких цен. Слова главы государства приводит госагентство Белта. "Я просил бы тебя проработать (я не ставил эту задачу раньше) вопрос, с кем это нужно (особенно с россиянами), по добыче. Я таких цен вообще не помню в истории: очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров непростая. Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может, 11, снизить добычу калийных удобрений. Не то что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за нее надо платить соответствующие средства", - заявил Лукашенко. По словам президента Белоруссии, "сегодня западные страны блокируют поставки калийных удобрений". "Но у меня море запросов. Не буду называть эти государства, которые говорят: "Давайте вместе сделаем и будем продавать комплексные, смешанные удобрения". Надо на это идти: мы куда-то поставим калий, стоит там завод на границе где-то - смешиваем удобрения и сразу за границу продаем вместе. Спрос огромнейший: на продовольствие всегда будет спрос большой, а без минеральных удобрений какое продовольствие? Поэтому надо выходить на государства, с которыми мы можем производить эти удобрения", - сказал Лукашенко.В понедельник президент Белоруссии согласовал назначение Андрея Рыбакова генеральным директором ОАО "Беларуськалий". Совет ЕС внёс белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" в санкционные списки в 2022 году, обосновав это ситуацией на Украине. Компания добивалась исключения из списка, подав иск в суд ЕС, но иск был отклонён.

https://ria.ru/20241026/es-1980224702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, белоруссия, украина, александр лукашенко, евросоюз, белорусская калийная компания, беларуськалий