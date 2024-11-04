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Выступление Симоньян на марафоне "Знание. Первые". Трансляция - РИА Новости, 04.11.2024
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13:02 04.11.2024
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Выступление Симоньян на марафоне "Знание. Первые". Трансляция
Выступление Симоньян на марафоне "Знание. Первые". Трансляция - РИА Новости, 04.11.2024
Выступление Симоньян на марафоне "Знание. Первые". Трансляция
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступает на сессии в рамках марафона "Знание. Первые". РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:02
2024-11-04T13:02
маргарита симоньян
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Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступает на сессии в рамках марафона "Знание. Первые".
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Выступление Симоньян на сессии в рамках марафона "Знание.Первые"
Выступление Симоньян на сессии в рамках марафона "Знание.Первые"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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маргарита симоньян, видео
Маргарита Симоньян
Выступление Симоньян на марафоне "Знание. Первые". Трансляция
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступает на сессии в рамках марафона "Знание. Первые".
2024-11-04T13:02
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Выступление Симоньян на марафоне "Знание. Первые". Трансляция

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Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступает на сессии в рамках марафона "Знание. Первые".
 
Маргарита Симоньян
 
 
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