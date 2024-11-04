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Выступление Симоньян на марафоне "Знание. Первые". Трансляция

Выступление Симоньян на марафоне "Знание. Первые". Трансляция - РИА Новости, 04.11.2024

Выступление Симоньян на марафоне "Знание. Первые". Трансляция

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступает на сессии в рамках марафона "Знание. Первые". РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:02

2024-11-04T13:02

2024-11-04T13:02

маргарита симоньян

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Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступает на сессии в рамках марафона "Знание. Первые".

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2024

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Симоньян на сессии в рамках марафона "Знание.Первые" Выступление Симоньян на сессии в рамках марафона "Знание.Первые" 2024-11-04T13:02 true PT59M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

маргарита симоньян, видео