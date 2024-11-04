https://ria.ru/20241104/live-1981785511.html
Выступление Симоньян на марафоне "Знание. Первые". Трансляция
Выступление Симоньян на марафоне "Знание. Первые". Трансляция - РИА Новости, 04.11.2024
Выступление Симоньян на марафоне "Знание. Первые". Трансляция
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступает на сессии в рамках марафона "Знание. Первые". РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:02
2024-11-04T13:02
2024-11-04T13:02
маргарита симоньян
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Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступает на сессии в рамках марафона "Знание. Первые".
РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981794220_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_2a2b50e45f736dc22b39aeef13a709eb.jpg
Выступление Симоньян на сессии в рамках марафона "Знание.Первые"
Выступление Симоньян на сессии в рамках марафона "Знание.Первые"
2024-11-04T13:02
true
PT59M45S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, видео
Маргарита Симоньян
Выступление Симоньян на марафоне "Знание. Первые". Трансляция
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступает на сессии в рамках марафона "Знание. Первые".
2024-11-04T13:02
true
PT59M45S
Выступление Симоньян на марафоне "Знание. Первые". Трансляция
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Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступает на сессии в рамках марафона "Знание. Первые".