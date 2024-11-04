https://ria.ru/20241104/livan-1981832857.html

Число жертв израильских ударов по Ливану превысило три тысячи человек

Число жертв израильских ударов по Ливану превысило три тысячи человек - РИА Новости, 04.11.2024

Число жертв израильских ударов по Ливану превысило три тысячи человек

Число жертв с начала израильских ударов по районам Ливана превысило три тысячи человек, пострадали 13 492 мирных жителя, говорится в заявлении Центра экстренных РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:30

2024-11-04T20:30

2024-11-04T21:10

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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армия обороны израиля (цахал)

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БЕЙРУТ, 4 ноя — РИА Новости. Число жертв с начала израильских ударов по районам Ливана превысило три тысячи человек, пострадали 13 492 мирных жителя, говорится в заявлении Центра экстренных ситуаций при Минздраве Ливана в понедельник."Количество погибших с начала израильской агрессии против Ливана достигло 3002, ранения получили 13 492 мирных жителя", — написано в заявлении.По данным Минздрава, 3 ноября в результате израильских атак погибли 16 человек, пострадали 90 граждан.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где, помимо мирных жителей, погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241031/erdogan-1981201625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, армия обороны израиля (цахал), хезболла, хамас