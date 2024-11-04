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Число жертв израильских ударов по Ливану превысило три тысячи человек - РИА Новости, 04.11.2024
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20:30 04.11.2024 (обновлено: 21:10 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/livan-1981832857.html
Число жертв израильских ударов по Ливану превысило три тысячи человек
Число жертв израильских ударов по Ливану превысило три тысячи человек - РИА Новости, 04.11.2024
Число жертв израильских ударов по Ливану превысило три тысячи человек
Число жертв с начала израильских ударов по районам Ливана превысило три тысячи человек, пострадали 13 492 мирных жителя, говорится в заявлении Центра экстренных РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:30
2024-11-04T21:10
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
армия обороны израиля (цахал)
хезболла
хамас
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БЕЙРУТ, 4 ноя — РИА Новости. Число жертв с начала израильских ударов по районам Ливана превысило три тысячи человек, пострадали 13 492 мирных жителя, говорится в заявлении Центра экстренных ситуаций при Минздраве Ливана в понедельник.&quot;Количество погибших с начала израильской агрессии против Ливана достигло 3002, ранения получили 13 492 мирных жителя&quot;, — написано в заявлении.По данным Минздрава, 3 ноября в результате израильских атак погибли 16 человек, пострадали 90 граждан.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где, помимо мирных жителей, погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, армия обороны израиля (цахал), хезболла, хамас
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, ХАМАС
Число жертв израильских ударов по Ливану превысило три тысячи человек

Минздрав Ливана: число жертв атак ЦАХАЛ превысило 3 тыс. человек, ранены 13 492

© Фото : соцсетиПоследствия израильского удара по зданию в южном пригороде Бейрута, Ливан
Последствия израильского удара по зданию в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : соцсети
Последствия израильского удара по зданию в южном пригороде Бейрута, Ливан. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 4 ноя — РИА Новости. Число жертв с начала израильских ударов по районам Ливана превысило три тысячи человек, пострадали 13 492 мирных жителя, говорится в заявлении Центра экстренных ситуаций при Минздраве Ливана в понедельник.
«

"Количество погибших с начала израильской агрессии против Ливана достигло 3002, ранения получили 13 492 мирных жителя", — написано в заявлении.

По данным Минздрава, 3 ноября в результате израильских атак погибли 16 человек, пострадали 90 граждан.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где, помимо мирных жителей, погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХезболлаХАМАС
 
 
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