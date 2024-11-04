Число жертв израильских ударов по Ливану превысило три тысячи человек
Минздрав Ливана: число жертв атак ЦАХАЛ превысило 3 тыс. человек, ранены 13 492
© Фото : соцсетиПоследствия израильского удара по зданию в южном пригороде Бейрута, Ливан
© Фото : соцсети
Последствия израильского удара по зданию в южном пригороде Бейрута, Ливан. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 4 ноя — РИА Новости. Число жертв с начала израильских ударов по районам Ливана превысило три тысячи человек, пострадали 13 492 мирных жителя, говорится в заявлении Центра экстренных ситуаций при Минздраве Ливана в понедельник.
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"Количество погибших с начала израильской агрессии против Ливана достигло 3002, ранения получили 13 492 мирных жителя", — написано в заявлении.
По данным Минздрава, 3 ноября в результате израильских атак погибли 16 человек, пострадали 90 граждан.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где, помимо мирных жителей, погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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