https://ria.ru/20241104/ldpr-1981811368.html

ЛДПР отметила День народного единства митингом-концертом

ЛДПР отметила День народного единства митингом-концертом - РИА Новости, 04.11.2024

ЛДПР отметила День народного единства митингом-концертом

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Госдумы, сенаторы, а также сторонники партии приняли участие в торжественном митинге-концерте в честь дня народного... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T16:52

2024-11-04T16:52

2024-11-04T16:52

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

день народного единства

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839304224_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_29bc3e922a29393188029b081af9061c.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Госдумы, сенаторы, а также сторонники партии приняли участие в торжественном митинге-концерте в честь дня народного единства, передает корреспондент РИА Новости. День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Россия сегодня вновь противостоит самым опасным тенденциям человеческой истории - попыткам выстроить на планете однополярный мир, отметил Слуцкий. "Сегодня в мире создается новое глобальное большинство вокруг идей и подходов президента России. Когда каждая страна, ее народ, история, традиции, культура, религия, национальный язык станут отдельным полюсом силы и влияния в мире XXI столетия. Сегодня Россия создает новое глобальное большинство, сегодня Россия и русский народ встают против сил зла, которые пытаются противостоять нам на Украине", - сказал он. В ходе мероприятия лидер ЛДПР вручил партийные билеты и объявил о юбилейном приеме в партию в честь ее 35-летия.

https://ria.ru/20241104/prazdnik-1981805597.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, день народного единства