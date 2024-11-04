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ЛДПР отметила День народного единства митингом-концертом
ЛДПР отметила День народного единства митингом-концертом - РИА Новости, 04.11.2024
ЛДПР отметила День народного единства митингом-концертом
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Госдумы, сенаторы, а также сторонники партии приняли участие в торжественном митинге-концерте в честь дня народного... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:52
2024-11-04T16:52
2024-11-04T16:52
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Госдумы, сенаторы, а также сторонники партии приняли участие в торжественном митинге-концерте в честь дня народного единства, передает корреспондент РИА Новости. День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Россия сегодня вновь противостоит самым опасным тенденциям человеческой истории - попыткам выстроить на планете однополярный мир, отметил Слуцкий. "Сегодня в мире создается новое глобальное большинство вокруг идей и подходов президента России. Когда каждая страна, ее народ, история, традиции, культура, религия, национальный язык станут отдельным полюсом силы и влияния в мире XXI столетия. Сегодня Россия создает новое глобальное большинство, сегодня Россия и русский народ встают против сил зла, которые пытаются противостоять нам на Украине", - сказал он. В ходе мероприятия лидер ЛДПР вручил партийные билеты и объявил о юбилейном приеме в партию в честь ее 35-летия.
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, день народного единства
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, День народного единства
ЛДПР отметила День народного единства митингом-концертом
Слуцкий принял участие в митинге-концерте в честь Дня народного единства
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Госдумы, сенаторы, а также сторонники партии приняли участие в торжественном митинге-концерте в честь дня народного единства, передает корреспондент РИА Новости.
День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России
4 ноября.
Россия сегодня вновь противостоит самым опасным тенденциям человеческой истории - попыткам выстроить на планете однополярный мир, отметил Слуцкий.
"Сегодня в мире создается новое глобальное большинство вокруг идей и подходов президента России. Когда каждая страна, ее народ, история, традиции, культура, религия, национальный язык станут отдельным полюсом силы и влияния в мире XXI столетия. Сегодня Россия создает новое глобальное большинство, сегодня Россия и русский народ встают против сил зла, которые пытаются противостоять нам на Украине", - сказал он.
В ходе мероприятия лидер ЛДПР
вручил партийные билеты и объявил о юбилейном приеме в партию в честь ее 35-летия.