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Лавров предложил порассуждать о том, когда у Запада проснется совесть - РИА Новости, 04.11.2024
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11:53 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/lavrov-1981778153.html
Лавров предложил порассуждать о том, когда у Запада проснется совесть
Лавров предложил порассуждать о том, когда у Запада проснется совесть - РИА Новости, 04.11.2024
Лавров предложил порассуждать о том, когда у Запада проснется совесть
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на симпозиуме "Создавая будущее" в Москве, предложил участникам порассуждать о том, когда у Запада проснется совесть. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:53
2024-11-04T11:53
россия
москва
европа
сергей лавров
жозеп боррель
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на симпозиуме "Создавая будущее" в Москве, предложил участникам порассуждать о том, когда у Запада проснется совесть. "Ваш симпозиум назван научно-фантастическим, я не сомневаюсь, что его научность гарантирована высоким качеством и репутацией собравшихся здесь экспертов из многих стран", - сказал министр. По его словам, "что касается фантастического измерения вашей повестки, то дискуссии здесь наверняка дадут пищу для размышлений практикующих политиков, и желая внести вклад в поиск фантастических сюжетов, рискну предложить вам порассуждать о том, когда и если Запад одумается и у него проснется совесть". По его мнению, "такой сюжет был бы интересным". Предложение главы МИД России было встречено аплодисментами в зале. Он добавил, "когда на Западе, там, все-таки есть много умных людей, когда там поймут, что неоколониальные замашки вредны, в том числе и для самого Запада, что высокомерие разрушает его репутацию". Глава МИД РФ напомнил в этой связи о словах главы евродипломатии Жозепа Борреля, сравнившего в свое время Европу с цветущим садом, а остальной мир с джунглями. "Или (госсекретаря США Энтони) Блинкена - "все, кого не будет за столом демократии будут в меню" - это цитата, я ужаснулся, когда прочел", - добавил Лавров. "Призываю также пофантазировать на тему о том, что следует сделать странам мирового большинства, чтобы ускорить процесс вразумления наших западных коллег, которые в том числе ради будущего своих народов, должны осознать: надо вести себя прилично", - заключил российский министр. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
https://ria.ru/20240419/zapad-1941046690.html
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россия, москва, европа, сергей лавров, жозеп боррель, общество
Россия, Москва, Европа, Сергей Лавров, Жозеп Боррель, Общество
Лавров предложил порассуждать о том, когда у Запада проснется совесть

Лавров предложил симпозиуму фантастики обсудить, когда у Запада появится совесть

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на симпозиуме "Создавая будущее" в Москве, предложил участникам порассуждать о том, когда у Запада проснется совесть.
"Ваш симпозиум назван научно-фантастическим, я не сомневаюсь, что его научность гарантирована высоким качеством и репутацией собравшихся здесь экспертов из многих стран", - сказал министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Лавров пожелал прозрения странам, которые "окучивает" Запад
19 апреля, 14:01
По его словам, "что касается фантастического измерения вашей повестки, то дискуссии здесь наверняка дадут пищу для размышлений практикующих политиков, и желая внести вклад в поиск фантастических сюжетов, рискну предложить вам порассуждать о том, когда и если Запад одумается и у него проснется совесть". По его мнению, "такой сюжет был бы интересным".
Предложение главы МИД России было встречено аплодисментами в зале.
Он добавил, "когда на Западе, там, все-таки есть много умных людей, когда там поймут, что неоколониальные замашки вредны, в том числе и для самого Запада, что высокомерие разрушает его репутацию". Глава МИД РФ напомнил в этой связи о словах главы евродипломатии Жозепа Борреля, сравнившего в свое время Европу с цветущим садом, а остальной мир с джунглями. "Или (госсекретаря США Энтони) Блинкена - "все, кого не будет за столом демократии будут в меню" - это цитата, я ужаснулся, когда прочел", - добавил Лавров.
"Призываю также пофантазировать на тему о том, что следует сделать странам мирового большинства, чтобы ускорить процесс вразумления наших западных коллег, которые в том числе ради будущего своих народов, должны осознать: надо вести себя прилично", - заключил российский министр.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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РоссияМоскваЕвропаСергей ЛавровЖозеп БоррельОбщество
 
 
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