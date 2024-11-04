https://ria.ru/20241104/lavrov-1981778153.html

Лавров предложил порассуждать о том, когда у Запада проснется совесть

Лавров предложил порассуждать о том, когда у Запада проснется совесть - РИА Новости, 04.11.2024

Лавров предложил порассуждать о том, когда у Запада проснется совесть

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на симпозиуме "Создавая будущее" в Москве, предложил участникам порассуждать о том, когда у Запада проснется совесть. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T11:53

2024-11-04T11:53

2024-11-04T11:53

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на симпозиуме "Создавая будущее" в Москве, предложил участникам порассуждать о том, когда у Запада проснется совесть. "Ваш симпозиум назван научно-фантастическим, я не сомневаюсь, что его научность гарантирована высоким качеством и репутацией собравшихся здесь экспертов из многих стран", - сказал министр. По его словам, "что касается фантастического измерения вашей повестки, то дискуссии здесь наверняка дадут пищу для размышлений практикующих политиков, и желая внести вклад в поиск фантастических сюжетов, рискну предложить вам порассуждать о том, когда и если Запад одумается и у него проснется совесть". По его мнению, "такой сюжет был бы интересным". Предложение главы МИД России было встречено аплодисментами в зале. Он добавил, "когда на Западе, там, все-таки есть много умных людей, когда там поймут, что неоколониальные замашки вредны, в том числе и для самого Запада, что высокомерие разрушает его репутацию". Глава МИД РФ напомнил в этой связи о словах главы евродипломатии Жозепа Борреля, сравнившего в свое время Европу с цветущим садом, а остальной мир с джунглями. "Или (госсекретаря США Энтони) Блинкена - "все, кого не будет за столом демократии будут в меню" - это цитата, я ужаснулся, когда прочел", - добавил Лавров. "Призываю также пофантазировать на тему о том, что следует сделать странам мирового большинства, чтобы ускорить процесс вразумления наших западных коллег, которые в том числе ради будущего своих народов, должны осознать: надо вести себя прилично", - заключил российский министр. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

https://ria.ru/20240419/zapad-1941046690.html

https://ria.ru/20240315/diplomatiya-1933093228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, европа, сергей лавров, жозеп боррель, общество