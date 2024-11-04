США готовят Европу к прямому конфликту с Россией, заявил Лавров
Лавров: США готовят Европу к самоубийственному прямому конфликту с Россией
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. США готовят Европу к тому, чтобы та ввязалась в прямой военный конфликт с Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на международном симпозиуме "Создавая будущее".
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"Ну и как запасной вариант на случай, если режим Зеленского не справится, они (США. — Прим. ред.) готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией", — отметил он.
Министр добавил, что Москва не отказывалась от диалога с Западом, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, исходя из собственных национальных интересов. По его словам, Россия сделала необходимые выводы из того, как "западные соседи в одночасье отказались от своих общений и обязательств, от всех договоренностей".
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"Если и когда они созреют до того, чтобы возобновить контакты и устраивать отношения на принципах взаимоуважения и честного баланса интересов, тогда и будем определяться в отношении того, как к таким предложениям относиться, исходя из наших национальных интересов, а не тех "хотелок", которые мы периодически слышим из западных столиц", — подчеркнул Лавров.
Научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" начал работу в день открытия национального центра "Россия" в Москве. Он пройдет с 4 по 6 ноября. В симпозиуме примут участие представители 87 стран мира, среди которых фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев.
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