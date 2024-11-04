https://ria.ru/20241104/lavrov-1981771103.html

США готовят Европу к прямому конфликту с Россией, заявил Лавров

США готовят Европу к прямому конфликту с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 04.11.2024

США готовят Европу к прямому конфликту с Россией, заявил Лавров

США готовят Европу к тому, чтобы та ввязалась в прямой военный конфликт с Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на международном симпозиуме... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T10:36

2024-11-04T10:36

2024-11-04T11:39

в мире

сша

европа

россия

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980847636_0:205:2916:1845_1920x0_80_0_0_8f226838808bc26f76eca6841f2a4cba.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. США готовят Европу к тому, чтобы та ввязалась в прямой военный конфликт с Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на международном симпозиуме "Создавая будущее"."Ну и как запасной вариант на случай, если режим Зеленского не справится, они (США. — Прим. ред.) готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией", — отметил он.Министр добавил, что Москва не отказывалась от диалога с Западом, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, исходя из собственных национальных интересов. По его словам, Россия сделала необходимые выводы из того, как "западные соседи в одночасье отказались от своих общений и обязательств, от всех договоренностей"."Если и когда они созреют до того, чтобы возобновить контакты и устраивать отношения на принципах взаимоуважения и честного баланса интересов, тогда и будем определяться в отношении того, как к таким предложениям относиться, исходя из наших национальных интересов, а не тех "хотелок", которые мы периодически слышим из западных столиц", — подчеркнул Лавров.Научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" начал работу в день открытия национального центра "Россия" в Москве. Он пройдет с 4 по 6 ноября. В симпозиуме примут участие представители 87 стран мира, среди которых фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев. РИА Новости — информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

https://ria.ru/20241102/lavrov-1981489015.html

https://ria.ru/20241104/katastrofa-1981756884.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, европа, россия, сергей лавров