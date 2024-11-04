https://ria.ru/20241104/kuznetsov-1981748066.html

Историк описал уникальные качества советского разведчика Кузнецова

Историк описал уникальные качества советского разведчика Кузнецова - РИА Новости, 04.11.2024

Историк описал уникальные качества советского разведчика Кузнецова

Легендарный агент органов государственной безопасности СССР Николай Кузнецов (1911-1944) от природы был наделен уникальными личными качествами, создающими... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T02:15

2024-11-04T02:15

2024-11-04T02:15

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Легендарный агент органов государственной безопасности СССР Николай Кузнецов (1911-1944) от природы был наделен уникальными личными качествами, создающими впечатление, что их обладатель специально родился для участия в острых поединках на "тайных фронтах", считает эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев. Во вторник исполнится 80 лет со дня подписания двух указов Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза работникам Народного комиссариата государственной безопасности СССР "за образцовое выполнение специальных заданий в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство". В списках значатся 16 человек, среди них Николай Кузнецов. Президентская библиотека опубликовала ряд рассекреченных документов Центрального архива ФСБ России о боевой работе легендарного спецагента органов государственной безопасности СССР Николая Кузнецова (1911-1944). Среди этих материалов - сообщения высокой степени важности, в годы Великой Отечественной войны шедшие в Москву с оккупированной гитлеровцами Западной Украины, и подготовленные на основе информации от Кузнецова. Также опубликован наградной лист с ходатайством о представлении Кузнецова к званию Героя Советского Союза за личные заслуги в борьбе против фашизма, в том числе за ликвидацию высокопоставленных чиновников гитлеровской оккупационной администрации. Редкий дар"Свою судьбу с органами госбезопасности Николай Кузнецов связал в 1932 году, в период пребывания в административном центре Коми-Пермяцкого округа городе Кудымкаре, где он работал по полученной специальности таксатором леса. Его первый оперативный псевдоним – "Кулик", затем "Ученый". И только в 1937 году, во время работы в городе Свердловске, он взял себе общеизвестный псевдоним "Колонист", - сказал Матвеев РИА Новости. Своим появлением в Москве Кузнецов обязан назначенному в 1939 году наркомом внутренних дел Коми АССР Михаилу Журавлеву, который по достоинству оценил возможности и потенциал агента, работавшего в то время в Сыктывкаре, и предложил своим столичным коллегам перевести его в столицу, пояснил Матвеев. Он привел фрагмент из личного дела спецагента контрразведывательного управления Народного комиссариата внутренних дел СССР "Колониста": "С момента прибытия в Москву до настоящего времени "Колонист" работает по заданию органов НКВД. Проживает по выданному ему паспорту на имя Шмидта Рудольфа Вильгельмовича, немца по национальности, под этой фамилией известен всем его московским связям, в том числе и работникам бывшего германского посольства в Москве". "Благодаря знанию немецкого языка, хорошему внешнему виду, личным качествам и умению вести себя среди представителей бывшего буржуазного общества, "Колонист" в Москве в течение короткого времени завязал широкие связи среди иностранцев, проживавших в Москве, работников иностранных миссий и посольств, особенно среди работников бывшего германского посольства в Москве, которым был известен, как немец, советский гражданин, работавший в качестве испытателя на одном из московских авиационных заводов. Активной разработкой указанного контингента лиц "Колонист" занимался до начала войны с фашистской Германией", - говорилось в личном деле Кузнецова. "Пусть это прозвучит слишком пафосно, но создается такое впечатление, что природа специально создала Николая Кузнецова для участия в интеллектуальных поединках контрразведки, наградив его редким даром перевоплощения в образы других людей и способностью к изучению иностранных языков", - сказал Матвеев. О масштабе решаемых Кузнецовым задач в интересах контрразведки свидетельствует тот факт, что с ним лично работал начальник контрразведывательного управления НКВД СССР Петр Федотов, его заместитель Леонид Райхман и начальник немецкого отдела управления Василий Рясной (будущий нарком внутренних дел УССР). "Кузнецов на Лубянке имел уникальный статус – он был оформлен особо засекреченным спецагентом с окладом кадрового оперуполномоченного центрального аппарата НКВД", - добавил Матвеев. По словам эксперта, на вопрос о том, каких же результатов добился спецагент советской контрразведки Николай Кузнецов в 1939-1941 годах, работая в столице, лучше всех свидетельствует лишь одна фраза из его характеристики: "При участии "Колониста" было проведено несколько удачных комбинаций по разработке и вербовке сотрудников инопосольств и миссий в Москве". "То есть агент "Колонист" лично не вербовал дипломатов и не залезал в их секретные сейфы. Но он создавал своим кураторам из контрразведки необходимые условия для успешного осуществления и того, и другого. И в этом была его бесспорная заслуга и уважение со стороны коллег", - подчеркнул Матвеев. Кузнецов должен был действовать в Москве, если бы ее осенью 1941 года ее удалось захватить немцам. "В дни обороны Москвы, согласно плану оперативных мероприятий НКВД СССР на случай захвата столицы противником (т.н. "Московскому плану"), "Колониста" должны были оставить в городе для осуществления актов индивидуального террора в отношении представителей немецкой оккупационной администрации и военачальников, вплоть до самого Гитлера", - отметил Матвеев. Руководителем московского подполья назначался лично начальник контрразведки НКВД Петр Федотов, переведенный на нелегальное положение. Осознанная вероятность гибелиПосле того как гитлеровцы были отброшены от Москвы, перед Кузнецовым поставили другую задачу. В 1942 году среди документов убитых под Москвой офицеров вермахта были обнаружены бумаги на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Его приметы, вплоть до группы крови, оказались схожими с кузнецовскими. Поэтому спецагенту советской контрразведки предстояло перевоплотиться в этого немецкого военного и действовать во вражеском тылу в интересах 4-го Управления НКВД СССР, занимавшегося зафронтовой разведывательно-диверсионной работой. Для начала Кузнецова поместили в офицерский барак в лагере для немецких военнопленных в подмосковном Красногорске. В лагере он отлично изучил все особенности поведения офицера вермахта, а пленные немцы без проблем приняли его за своего. После лагеря Кузнецов прошел разведывательно-диверсионную подготовку и был отправлен в немецкий тыл на Западную Украину в район города Ровно – столицу административного центра оккупационного рейхскомиссариата Украина в действующий там спецотряд "Победители" (разведывательно-диверсионную резидентуру №4/190 4-го Управления НКВД-НКГБ СССР) под командованием опытного контрразведчика полковника Дмитрия Медведева. "Перед направлением в тыл врага в 1942 году он писал руководству НКВД: "Я вполне отдаю себе отчет в том, что очень вероятна возможность моей гибели при выполнения заданий разведки, но смело пойду на дело, так как сознание правоты нашего дела вселяет в меня великую силу и уверенность в конечной победе. Это сознание дает мне силу выполнить мой долг перед Родиной до конца", - сказал Олег Матвеев. Спецотряд Медведева, ориентированный на физическое уничтожение рейхскомиссара Украины Эриха Коха, остановился буквально в полушаге от выполнения этой задачи, отметил эксперт. Коха спасло лишь то, что, будучи одновременно еще и обер-президентом Восточной Пруссии, он очень редко появлялся в Ровно, и постоянно находился в Кенигсберге, добавил Матвеев. Тем не менее отряду, главным образом благодаря Николаю Кузнецову, удалось ликвидировать 11 генералов и высших государственных чиновников Третьего рейха в оккупированных Ровенской и Львовской областях. "Планируя покушение на Коха, Кузнецов смог совершить невозможное: через завязавшиеся связи в окружении рейхскомиссара ему удалось попасть к нему на личный прием под легендой получения санкции на женитьбу на местной девушке-фольксдойч. Однако плотная охрана в приемной и в кабинете Коха не оставляла шансов достать из кармана пистолет и выстрелить. Об упущенной возможности убить Коха Кузнецов очень сильно переживал", - сказал Матвеев. Настоящая легенда контрразведки"Девятого марта 1944 года Николай Кузнецов вместе со своими спутниками Яном Каминским и Иваном Беловым, спасаясь от преследования немецкой полиции, в селе Боратин Бродовского района Львовской области наткнулись на банду УПА* ("Украинская повстанческая армия"* запрещена в РФ – ред.), одетую в советскую военную форму. Но быстро поняв кто в реальности находится перед ними, они вступили в неравный бой и героически погибли", - сказал Матвеев. По его словам, за прошедшие 80 лет вокруг личности Николая Кузнецова "напластовано" множество мифов и легенд, ему приписано множество поступков и подвигов, которых он никогда не совершал, отметил эксперт. "К сожалению, к этому приложил руку и его бывший командир Дмитрий Медведев, ставший после войны писателем – автором художественных романов о партизанах, и различные псевдоисследователи, никогда в жизни не державшие в руках личного дела "Колониста" с отчетами о проделанной работе", - добавил Матвеев. "На мой взгляд, совершенные Кузнецовым реальные подвиги по достоинству оценены государством, поэтому нет никакой необходимости в его искусственной героизации. Он из без того остается яркой и многогранной личностью, настоящей легендой отечественной контрразведки", - подчеркнул Матвеев. Николай Кузнецов до конца своих дней ощущал себя спецагентом контрразведки НКВД, как бы переданным "во временное пользование" 4-му управлению Павла Судоплатова, отметил Матвеев. "Неслучайно, что на теле Кузнецова после его гибели оуновцы нашли конверт с письменным отчетом о проделанной работе в спецотряде "Победители" и надписью "В случае моей гибели прощу передать в Москву в НКВД СССР генералу Ф.". Генералом Ф. был как раз начальник контрразведки, генерал-лейтенант Петр Васильевич Федотов, которого спецагент "Колонист" продолжал считать своим главным руководителем и наставником", - подытожил собеседник агентства.* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России

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москва, ссср, ровно, дмитрий медведев, николай кузнецов, украинская повстанческая армия