https://ria.ru/20241104/kuban-1981810195.html
На Кубани зафиксировали случаи заражения вирусом Коксаки
На Кубани зафиксировали случаи заражения вирусом Коксаки - РИА Новости, 04.11.2024
На Кубани зафиксировали случаи заражения вирусом Коксаки
Единичные и разрозненные случаи заражения вирусом Коксаки зафиксированы в Краснодарском крае, при этом речь не идет о вспышке вирусной инфекции, сообщили РИА... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:42
2024-11-04T16:42
2024-11-04T16:42
краснодарский край
турция
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Единичные и разрозненные случаи заражения вирусом Коксаки зафиксированы в Краснодарском крае, при этом речь не идет о вспышке вирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. Ранее в Telegram-канале SHOT сообщалось, что россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах, родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы из Турции. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что проконтролирует организацию утренних фильтров в школах и детских садах в регионах РФ после сообщений о случаях вируса Коксаки. "Никакой вспышечной и очаговой заболеваемости в крае нет, зарегистрированы единичные разрозненные случаи", - сообщили в ведомстве. Информацией о точном количестве случаев заболеваемости вирусом в регионе РИА Новости пока не обладает. Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов, кроме лихорадки.
https://ria.ru/20241104/koksaki-1981809421.html
https://ria.ru/20241104/virus-1981777546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, турция, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Краснодарский край, Турция, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
На Кубани зафиксировали случаи заражения вирусом Коксаки
На Кубани зафиксировали единичные случаи заражения вирусом Коксаки
КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Единичные и разрозненные случаи заражения вирусом Коксаки зафиксированы в Краснодарском крае, при этом речь не идет о вспышке вирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
Ранее в Telegram-канале SHOT сообщалось, что россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах, родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы из Турции
. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что проконтролирует организацию утренних фильтров в школах и детских садах в регионах РФ
после сообщений о случаях вируса Коксаки.
"Никакой вспышечной и очаговой заболеваемости в крае нет, зарегистрированы единичные разрозненные случаи", - сообщили в ведомстве.
Информацией о точном количестве случаев заболеваемости вирусом в регионе РИА Новости пока не обладает.
Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов, кроме лихорадки.