https://ria.ru/20241104/kuban-1981810195.html

На Кубани зафиксировали случаи заражения вирусом Коксаки

На Кубани зафиксировали случаи заражения вирусом Коксаки - РИА Новости, 04.11.2024

На Кубани зафиксировали случаи заражения вирусом Коксаки

Единичные и разрозненные случаи заражения вирусом Коксаки зафиксированы в Краснодарском крае, при этом речь не идет о вспышке вирусной инфекции, сообщили РИА... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T16:42

2024-11-04T16:42

2024-11-04T16:42

краснодарский край

турция

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Единичные и разрозненные случаи заражения вирусом Коксаки зафиксированы в Краснодарском крае, при этом речь не идет о вспышке вирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. Ранее в Telegram-канале SHOT сообщалось, что россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах, родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы из Турции. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что проконтролирует организацию утренних фильтров в школах и детских садах в регионах РФ после сообщений о случаях вируса Коксаки. "Никакой вспышечной и очаговой заболеваемости в крае нет, зарегистрированы единичные разрозненные случаи", - сообщили в ведомстве. Информацией о точном количестве случаев заболеваемости вирусом в регионе РИА Новости пока не обладает. Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов, кроме лихорадки.

https://ria.ru/20241104/koksaki-1981809421.html

https://ria.ru/20241104/virus-1981777546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, турция, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия