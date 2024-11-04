В Крыму подсчитали ущерб полуострову, нанесенный за годы в составе Украины
В Крыму оценили ущерб полуострову за годы в составе Украины в триллионы рублей
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Ущерб Крыму, нанесенный в годы нахождения полуострова в составе Украины, оценивается в триллионы рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что в Крыму планируют посчитать и предъявить Украине данные по ущербу за годы нахождения в ее составе, речь идет, в том числе, об упущенной прибыли.
"Уже сейчас понятно, что счёт пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесён ущерб экономике, экологии, культуре Крыма. Пришло в негодность и было разграблено все имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза", - сказал Константинов РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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