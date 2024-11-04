Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подсчитали ущерб полуострову, нанесенный за годы в составе Украины - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/krym-1981754709.html
В Крыму подсчитали ущерб полуострову, нанесенный за годы в составе Украины
В Крыму подсчитали ущерб полуострову, нанесенный за годы в составе Украины - РИА Новости, 04.11.2024
В Крыму подсчитали ущерб полуострову, нанесенный за годы в составе Украины
Ущерб Крыму, нанесенный в годы нахождения полуострова в составе Украины, оценивается в триллионы рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T06:05
2024-11-04T06:05
владимир константинов
владимир путин
оон
россия
украина
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949319851_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_b441f1a76dcad0eeb5b99e0c85d1f8fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Ущерб Крыму, нанесенный в годы нахождения полуострова в составе Украины, оценивается в триллионы рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что в Крыму планируют посчитать и предъявить Украине данные по ущербу за годы нахождения в ее составе, речь идет, в том числе, об упущенной прибыли. "Уже сейчас понятно, что счёт пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесён ущерб экономике, экологии, культуре Крыма. Пришло в негодность и было разграблено все имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза", - сказал Константинов РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241103/pensii-1981683763.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949319851_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4c12cd15136c2400159ed1756fc4de9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир константинов, владимир путин, оон, россия, украина, севастополь
Владимир Константинов, Владимир Путин, ООН, Россия, Украина, Севастополь
В Крыму подсчитали ущерб полуострову, нанесенный за годы в составе Украины

В Крыму оценили ущерб полуострову за годы в составе Украины в триллионы рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Ущерб Крыму, нанесенный в годы нахождения полуострова в составе Украины, оценивается в триллионы рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что в Крыму планируют посчитать и предъявить Украине данные по ущербу за годы нахождения в ее составе, речь идет, в том числе, об упущенной прибыли.
"Уже сейчас понятно, что счёт пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесён ущерб экономике, экологии, культуре Крыма. Пришло в негодность и было разграблено все имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза", - сказал Константинов РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий
3 ноября, 13:48
 
Владимир КонстантиновВладимир ПутинООНРоссияУкраинаСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала