https://ria.ru/20241104/krym-1981754709.html

В Крыму подсчитали ущерб полуострову, нанесенный за годы в составе Украины

В Крыму подсчитали ущерб полуострову, нанесенный за годы в составе Украины - РИА Новости, 04.11.2024

В Крыму подсчитали ущерб полуострову, нанесенный за годы в составе Украины

Ущерб Крыму, нанесенный в годы нахождения полуострова в составе Украины, оценивается в триллионы рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T06:05

2024-11-04T06:05

2024-11-04T06:05

владимир константинов

владимир путин

оон

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украина

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Ущерб Крыму, нанесенный в годы нахождения полуострова в составе Украины, оценивается в триллионы рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что в Крыму планируют посчитать и предъявить Украине данные по ущербу за годы нахождения в ее составе, речь идет, в том числе, об упущенной прибыли. "Уже сейчас понятно, что счёт пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесён ущерб экономике, экологии, культуре Крыма. Пришло в негодность и было разграблено все имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза", - сказал Константинов РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20241103/pensii-1981683763.html

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владимир константинов, владимир путин, оон, россия, украина, севастополь