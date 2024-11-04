https://ria.ru/20241104/krazha-1981763683.html

Москвич получил более полутора лет колонии за кражу шампуней и масла

Москвич получил более полутора лет колонии за кражу шампуней и масла - РИА Новости, 04.11.2024

Москвич получил более полутора лет колонии за кражу шампуней и масла

Мужчина, укравший в столичном "Перекрестке" шесть шампуней и столько же упаковок сливочного масла, получил год и восемь месяцев колонии строгого режима, указано РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T08:46

2024-11-04T08:46

2024-11-04T11:15

происшествия

россия

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Мужчина, укравший в столичном "Перекрестке" шесть шампуней и столько же упаковок сливочного масла, получил год и восемь месяцев колонии строгого режима, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказано в документе.Мужчину взяли под стражу в зале суда. Суд квалифицировал преступление по части первой статьи 161 Уголовного кодекса как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Максимальное наказание по ней составляет до четырех лет колонии. Согласно материалам дела, мужчина переложил товар из продуктовой корзины в подарочный пакет, находящийся при нем, направился к выходу из магазина, минуя кассу и не оплатив товар, покинул помещение магазина "Перекресток". Его заметил охранник, который остановил злоумышленника и попросил пройти в служебное помещение магазина, но фигурант, проигнорировав требования, скрылся с похищенным. Подсудимый полностью признал вину. Он мог бы отделаться более мягким наказанием, но у мужчины имеются неснятые и непогашенные в установленном порядке судимости. Согласно материалам дела, ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности по статьям о краже, грабеже и покушениям на эти преступления.

https://ria.ru/20240321/maslo-1934656682.html

https://ria.ru/20240812/prigovor-1965597499.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия