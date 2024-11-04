Рейтинг@Mail.ru
Москвич получил более полутора лет колонии за кражу шампуней и масла - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 04.11.2024 (обновлено: 11:15 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/krazha-1981763683.html
Москвич получил более полутора лет колонии за кражу шампуней и масла
Москвич получил более полутора лет колонии за кражу шампуней и масла - РИА Новости, 04.11.2024
Москвич получил более полутора лет колонии за кражу шампуней и масла
Мужчина, укравший в столичном "Перекрестке" шесть шампуней и столько же упаковок сливочного масла, получил год и восемь месяцев колонии строгого режима, указано РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T08:46
2024-11-04T11:15
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Мужчина, укравший в столичном "Перекрестке" шесть шампуней и столько же упаковок сливочного масла, получил год и восемь месяцев колонии строгого режима, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. &quot;Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима&quot;, — сказано в документе.Мужчину взяли под стражу в зале суда. Суд квалифицировал преступление по части первой статьи 161 Уголовного кодекса как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Максимальное наказание по ней составляет до четырех лет колонии. Согласно материалам дела, мужчина переложил товар из продуктовой корзины в подарочный пакет, находящийся при нем, направился к выходу из магазина, минуя кассу и не оплатив товар, покинул помещение магазина "Перекресток". Его заметил охранник, который остановил злоумышленника и попросил пройти в служебное помещение магазина, но фигурант, проигнорировав требования, скрылся с похищенным. Подсудимый полностью признал вину. Он мог бы отделаться более мягким наказанием, но у мужчины имеются неснятые и непогашенные в установленном порядке судимости. Согласно материалам дела, ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности по статьям о краже, грабеже и покушениям на эти преступления.
https://ria.ru/20240321/maslo-1934656682.html
https://ria.ru/20240812/prigovor-1965597499.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Москвич получил более полутора лет колонии за кражу шампуней и масла

Укравший шесть шампуней и столько же масла получил реальный срок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Мужчина, укравший в столичном "Перекрестке" шесть шампуней и столько же упаковок сливочного масла, получил год и восемь месяцев колонии строгого режима, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«

"Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказано в документе.

Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В Москве задержали грабителей, похитивших 30 пачек сливочного масла
21 марта, 12:07
Мужчину взяли под стражу в зале суда.
Суд квалифицировал преступление по части первой статьи 161 Уголовного кодекса как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Максимальное наказание по ней составляет до четырех лет колонии.
Согласно материалам дела, мужчина переложил товар из продуктовой корзины в подарочный пакет, находящийся при нем, направился к выходу из магазина, минуя кассу и не оплатив товар, покинул помещение магазина "Перекресток". Его заметил охранник, который остановил злоумышленника и попросил пройти в служебное помещение магазина, но фигурант, проигнорировав требования, скрылся с похищенным.
Подсудимый полностью признал вину. Он мог бы отделаться более мягким наказанием, но у мужчины имеются неснятые и непогашенные в установленном порядке судимости.
Согласно материалам дела, ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности по статьям о краже, грабеже и покушениям на эти преступления.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Житель Томска получил десять месяцев колонии за кражу четырех пар обуви
12 августа, 07:58
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала