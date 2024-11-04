https://ria.ru/20241104/kosmos-1981763310.html

Экипаж "Шэньчжоу-18" доставил на Землю почти 35 килограммов материалов

Экипаж "Шэньчжоу-18" доставил на Землю почти 35 килограммов материалов - РИА Новости, 04.11.2024

Экипаж "Шэньчжоу-18" доставил на Землю почти 35 килограммов материалов

Экипаж китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-18" доставил на Землю около 34,6 килограмма материалов с китайской орбитальной станции “Тяньгун”, РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T08:40

2024-11-04T08:40

2024-11-04T08:40

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ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Экипаж китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-18" доставил на Землю около 34,6 килограмма материалов с китайской орбитальной станции “Тяньгун”, сообщило Центральное телевидение Китая. Возвращаемая капсула пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-18" успешно приземлилась на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в понедельник в 01.24 по пекинскому времени (20.24 воскресенья мск). Экипаж в составе командира Е Гуанфу, а также космонавтов Ли Цуна и Ли Гуансу, провел на орбитальной станции "Тяньгун" 192 дня, все три космонавта после возвращения на Землю, по первоначальной оценке врачей, находятся в хорошей физической форме. Как сообщает телевидение, экипаж миссии доставил на Землю “в общей сложности 55 видов научных образцов из 28 проектов научных экспериментов, в том числе в таких сферах как наука о жизни, космическое материаловедение, горение в условиях микрогравитации”. Уточняется, что общий вес образцов составляет около 34,6 килограмма. Всего, по информации телевидения, космонавты доставили на Землю 24 вида образцов из области науки о жизни, в том числе аминокислоты, олигопептиды, метаногены, различные виды микроорганизмов и другое. Из сферы космического материаловедения на Землю доставили 30 видов образцов, в том числе ниобиевые сплавы, магнитомягкие сплавы FeSi, биоактивное стекло и другое. Также был доставлен вид материала, полученный в ходе экспериментов в сфере горения в условиях микрокгравитации, - наночастицы. Сейчас на орбитальной станции КНР "Тяньгун" находится экипаж "Шэньчжоу-19", прибывший на станцию 30 октября. Миссию возглавляет Цай Сюйчжэ, который ранее был членом экипажа миссии "Шэньчжоу-14". Кроме того, на орбитальную станцию отправятся космонавты Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, для обоих полет стал первым в карьере. Ван Хаоцзэ стала третьей по счету китаянкой, побывшей в космосе, а Сун Линдун стал первым китайским космонавтом, родившимся после 1990 года. Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года.

https://ria.ru/20241025/kosmos-1980091258.html

https://ria.ru/20241030/shenchzhou-19-1980810925.html

https://ria.ru/20240927/kosmos-1975068422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, китай