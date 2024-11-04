https://ria.ru/20241104/korruptsiya-1981755508.html

МВФ полностью замалчивает проблемы коррупции на Западе, заявил эксперт

МВФ полностью замалчивает проблемы коррупции на Западе, заявил эксперт - РИА Новости, 04.11.2024

МВФ полностью замалчивает проблемы коррупции на Западе, заявил эксперт

Международный валютный фонд (МВФ) полностью замалчивает проблемы проявления коррупции в западных странах, которые его контролируют, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T06:25

2024-11-04T06:25

2024-11-04T06:25

алексей можин

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) полностью замалчивает проблемы проявления коррупции в западных странах, которые его контролируют, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "В фонде огромное внимание уделяется проявлениям коррупции в бедных и среднего уровня развития странах, но полностью замалчивается то, что происходит в странах, которые контролируют работу фонда", - сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября. Как отметил Можин, в США, в частности, существует такое понятие "pork barrel policy" или "политика раздачи бочек со свининой". "Люди в Конгрессе не голосуют бесплатно. Каждый законопроект, когда принимается, обрастает тысячами поправок, которые не имеют никакого отношения к сути законопроекта, происходит растаскивание бюджета. Вот почему правительство США такое бедное - они каждую копейку экономят", - пояснил он. Можин указал, что в результате в стране ужасные автомобильные дороги без ночного освещения, а на железных дорогах ежедневно сходят с рельсов по несколько грузовых поездов. "Власти собирают огромное количество налогов, но эти бюджеты разбазариваются на всевозможные ненужные проекты в округах, откуда пришли конгрессмены. Другими словами, на раздачу свинины", - резюмировал он.

https://ria.ru/20241104/kharris-1981750428.html

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алексей можин, мвф, россия, сша