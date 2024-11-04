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МВФ полностью замалчивает проблемы коррупции на Западе, заявил эксперт - РИА Новости, 04.11.2024
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06:25 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/korruptsiya-1981755508.html
МВФ полностью замалчивает проблемы коррупции на Западе, заявил эксперт
МВФ полностью замалчивает проблемы коррупции на Западе, заявил эксперт - РИА Новости, 04.11.2024
МВФ полностью замалчивает проблемы коррупции на Западе, заявил эксперт
Международный валютный фонд (МВФ) полностью замалчивает проблемы проявления коррупции в западных странах, которые его контролируют, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T06:25
2024-11-04T06:25
алексей можин
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) полностью замалчивает проблемы проявления коррупции в западных странах, которые его контролируют, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "В фонде огромное внимание уделяется проявлениям коррупции в бедных и среднего уровня развития странах, но полностью замалчивается то, что происходит в странах, которые контролируют работу фонда", - сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября. Как отметил Можин, в США, в частности, существует такое понятие "pork barrel policy" или "политика раздачи бочек со свининой". "Люди в Конгрессе не голосуют бесплатно. Каждый законопроект, когда принимается, обрастает тысячами поправок, которые не имеют никакого отношения к сути законопроекта, происходит растаскивание бюджета. Вот почему правительство США такое бедное - они каждую копейку экономят", - пояснил он. Можин указал, что в результате в стране ужасные автомобильные дороги без ночного освещения, а на железных дорогах ежедневно сходят с рельсов по несколько грузовых поездов. "Власти собирают огромное количество налогов, но эти бюджеты разбазариваются на всевозможные ненужные проекты в округах, откуда пришли конгрессмены. Другими словами, на раздачу свинины", - резюмировал он.
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алексей можин, мвф, россия, сша
Алексей Можин, МВФ, Россия, США
МВФ полностью замалчивает проблемы коррупции на Западе, заявил эксперт

Эксперт Можин: МВФ молчит о проблемах коррупции в западных странах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) полностью замалчивает проблемы проявления коррупции в западных странах, которые его контролируют, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
"В фонде огромное внимание уделяется проявлениям коррупции в бедных и среднего уровня развития странах, но полностью замалчивается то, что происходит в странах, которые контролируют работу фонда", - сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября.
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Как отметил Можин, в США, в частности, существует такое понятие "pork barrel policy" или "политика раздачи бочек со свининой".
"Люди в Конгрессе не голосуют бесплатно. Каждый законопроект, когда принимается, обрастает тысячами поправок, которые не имеют никакого отношения к сути законопроекта, происходит растаскивание бюджета. Вот почему правительство США такое бедное - они каждую копейку экономят", - пояснил он.
Можин указал, что в результате в стране ужасные автомобильные дороги без ночного освещения, а на железных дорогах ежедневно сходят с рельсов по несколько грузовых поездов.
"Власти собирают огромное количество налогов, но эти бюджеты разбазариваются на всевозможные ненужные проекты в округах, откуда пришли конгрессмены. Другими словами, на раздачу свинины", - резюмировал он.
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