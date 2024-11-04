https://ria.ru/20241104/koksaki-1981809421.html

Иммунолог обратился к россиянам с призывом из-за вируса Коксаки

Иммунолог обратился к россиянам с призывом из-за вируса Коксаки - РИА Новости, 05.11.2024

Иммунолог обратился к россиянам с призывом из-за вируса Коксаки

В случае появления симптомов вируса Коксаки следует обратиться к врачу, заявил доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-04T16:32

2024-11-04T16:32

2024-11-05T00:19

владислав жемчугов

турция

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В случае появления симптомов вируса Коксаки следует обратиться к врачу, заявил доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT."Если человек заболел, надо быстро делать тест. <…> К тому же заметная сыпь, которую вызывает вирус Коксаки, может быть и при кори, и при ветрянке, и при других вирусных инфекциях. Поэтому надо вызывать врача и делать тест на то, какой вирус в данном случае имеет место", — отметил он.По словам врача, первыми симптомами могут послужить высокая температура и боли в мышцах. Также у заболевшего может быть диарея и рвота, предупредил иммунолог.Жемчугов напомнил, что вирусом можно заразиться через еду и воду, а также воздушно-капельным путем.Как ранее сообщалось в телеграм-канале SHOT, россияне жалуются на вирус Коксаки в детсадах и школах, родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы из Турции.

https://ria.ru/20241104/koksaki-1981792232.html

https://ria.ru/20241102/rospotrebnadzor-1981546287.html

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владислав жемчугов, турция, здоровье - общество