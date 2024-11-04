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Главы МИД G7 осудили ракетные испытания КНДР - РИА Новости, 04.11.2024
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21:55 04.11.2024 (обновлено: 22:49 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/kndr-1981843122.html
Главы МИД G7 осудили ракетные испытания КНДР
Главы МИД G7 осудили ракетные испытания КНДР - РИА Новости, 04.11.2024
Главы МИД G7 осудили ракетные испытания КНДР
Главы МИД "Большой семерки" осудили ракетные испытания КНДР, заявив, что Пхеньян продолжает наращивать незаконный ядерный и баллистический ракетный потенциал,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:55
2024-11-04T22:49
в мире
пхеньян
g7
кндр (северная корея)
корейский полуостров
оон
мид италии
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РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" осудили ракетные испытания КНДР, заявив, что Пхеньян продолжает наращивать незаконный ядерный и баллистический ракетный потенциал, говорится в коммюнике G7."Мы сожалеем, что КНДР снова решила предпочесть незаконные программы по оружию массового поражения и баллистическим ракетам благополучию народа КНДР. КНДР продолжает наращивать свой незаконный ядерный и баллистический ракетный потенциал и наращивать свою дестабилизирующую деятельность", - говорится в заявлении, опубликованном МИД Италии.Страны "Большой семерки" вновь призвали к полной денуклеаризации Корейского полуострова и потребовали, чтобы Пхеньян полностью отказался от своего ядерного оружия, ядерных программ и любых других программ по оружию массового поражения и баллистическим ракетам."Мы настоятельно призываем членов СБ ООН выполнить свои обязательства и обращаемся ко всем государствам - членам ООН за полным и эффективным выполнением соответствующих резолюций СБ ООН", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20241031/kndr-1981089079.html
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в мире, пхеньян, g7, кндр (северная корея), корейский полуостров, оон, мид италии
В мире, Пхеньян, G7, КНДР (Северная Корея), Корейский полуостров, ООН, МИД Италии
Главы МИД G7 осудили ракетные испытания КНДР

Главы МИД G7: КНДР продолжает наращивать незаконный ядерный ракетный потенциал

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Главы МИД "Большой семерки" осудили ракетные испытания КНДР, заявив, что Пхеньян продолжает наращивать незаконный ядерный и баллистический ракетный потенциал, говорится в коммюнике G7.
«
"Мы сожалеем, что КНДР снова решила предпочесть незаконные программы по оружию массового поражения и баллистическим ракетам благополучию народа КНДР. КНДР продолжает наращивать свой незаконный ядерный и баллистический ракетный потенциал и наращивать свою дестабилизирующую деятельность", - говорится в заявлении, опубликованном МИД Италии.
Страны "Большой семерки" вновь призвали к полной денуклеаризации Корейского полуострова и потребовали, чтобы Пхеньян полностью отказался от своего ядерного оружия, ядерных программ и любых других программ по оружию массового поражения и баллистическим ракетам.
"Мы настоятельно призываем членов СБ ООН выполнить свои обязательства и обращаемся ко всем государствам - членам ООН за полным и эффективным выполнением соответствующих резолюций СБ ООН", - говорится в заявлении.
Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Японский генсек рассказал о характеристиках МБР, испытанной КНДР
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В миреПхеньянG7КНДР (Северная Корея)Корейский полуостровООНМИД Италии
 
 
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