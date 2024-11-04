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Зампостпреда России в ООН объяснила, почему КНДР проводит испытания ракет
Зампостпреда России в ООН объяснила, почему КНДР проводит испытания ракет - РИА Новости, 04.11.2024
Зампостпреда России в ООН объяснила, почему КНДР проводит испытания ракет
Ракетные испытания КНДР происходят не на пустом месте, их нельзя рассматривать отдельно от агрессивных планов США в регионе, сообщила зампостпреда России в ООН... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:15
2024-11-04T19:15
2024-11-04T19:29
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ООН, 4 ноя – РИА Новости. Ракетные испытания КНДР происходят не на пустом месте, их нельзя рассматривать отдельно от агрессивных планов США в регионе, сообщила зампостпреда России в ООН Анна Евстигнеева."Ракетные испытания, вызывающее такое волнение в Вашингтоне, Токио и Сеуле, происходят не на пустом месте, не в пресловутом вакууме. Их нельзя рассматривать отдельно от агрессивных планов американцев и их сателлитов в регионе", - сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза.
https://ria.ru/20241031/raketa-1981222657.html
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оон, в мире, россия, сша, анна евстигнеева, кндр (северная корея)
ООН, В мире, Россия, США, Анна Евстигнеева, КНДР (Северная Корея)
Зампостпреда России в ООН объяснила, почему КНДР проводит испытания ракет
Зампостпреда России в ООН: испытания ракет КНДР происходят не на пустом месте