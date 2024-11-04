Рейтинг@Mail.ru
Зампостпреда России в ООН объяснила, почему КНДР проводит испытания ракет - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 04.11.2024 (обновлено: 19:29 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/kndr-1981825427.html
Зампостпреда России в ООН объяснила, почему КНДР проводит испытания ракет
Зампостпреда России в ООН объяснила, почему КНДР проводит испытания ракет - РИА Новости, 04.11.2024
Зампостпреда России в ООН объяснила, почему КНДР проводит испытания ракет
Ракетные испытания КНДР происходят не на пустом месте, их нельзя рассматривать отдельно от агрессивных планов США в регионе, сообщила зампостпреда России в ООН... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:15
2024-11-04T19:29
оон
в мире
россия
сша
анна евстигнеева
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937497586_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_74bd47623a868f5727d9852a7881566a.jpg
ООН, 4 ноя – РИА Новости. Ракетные испытания КНДР происходят не на пустом месте, их нельзя рассматривать отдельно от агрессивных планов США в регионе, сообщила зампостпреда России в ООН Анна Евстигнеева."Ракетные испытания, вызывающее такое волнение в Вашингтоне, Токио и Сеуле, происходят не на пустом месте, не в пресловутом вакууме. Их нельзя рассматривать отдельно от агрессивных планов американцев и их сателлитов в регионе", - сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза.
https://ria.ru/20241031/raketa-1981222657.html
россия
сша
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937497586_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_4fb678e60509380b0b0ff74754183414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, в мире, россия, сша, анна евстигнеева, кндр (северная корея)
ООН, В мире, Россия, США, Анна Евстигнеева, КНДР (Северная Корея)
Зампостпреда России в ООН объяснила, почему КНДР проводит испытания ракет

Зампостпреда России в ООН: испытания ракет КНДР происходят не на пустом месте

© Фото : ЦТАКПуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : ЦТАК
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 4 ноя – РИА Новости. Ракетные испытания КНДР происходят не на пустом месте, их нельзя рассматривать отдельно от агрессивных планов США в регионе, сообщила зампостпреда России в ООН Анна Евстигнеева.
"Ракетные испытания, вызывающее такое волнение в Вашингтоне, Токио и Сеуле, происходят не на пустом месте, не в пресловутом вакууме. Их нельзя рассматривать отдельно от агрессивных планов американцев и их сателлитов в регионе", - сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Западные страны запросили заседание СБ ООН из-за баллистической ракеты КНДР
31 октября, 19:12
 
ООНВ миреРоссияСШААнна ЕвстигнееваКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала