Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии сделала заявление об уровне безопасности в России - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/knaysl-1981828694.html
Экс-глава МИД Австрии сделала заявление об уровне безопасности в России
Экс-глава МИД Австрии сделала заявление об уровне безопасности в России - РИА Новости, 04.11.2024
Экс-глава МИД Австрии сделала заявление об уровне безопасности в России
Жизнь в России безопаснее, чем в европейских странах, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с "Известиями". РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:44
2024-11-04T19:44
карин кнайсль
россия
австрия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981774775_0:100:3170:1883_1920x0_80_0_0_b99a28eb124d1f918c7480017a07ce9c.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Жизнь в России безопаснее, чем в европейских странах, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с "Известиями"."Здесь безопаснее. &lt;…&gt; Переехав в Санкт-Петербург, я, будучи женщиной, могу гулять со своими собаками в любое время, что невозможно в большинстве европейских городов", — отметила она.Она также отметила, что россияне очень добрые, отзывчивые и терпеливые."Для меня Россия во многом связана со свободой, и я думаю, что это также заставляет многих людей стремиться переехать в Россию", — резюмировала экс-дипломат.Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах, переехала в Россию в 2023 году.Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.
https://ria.ru/20240919/knaysl-1973550003.html
https://ria.ru/20240919/knaysl-1973544003.html
россия
австрия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981774775_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_2d40dba5e11eae77928d0c2c7d72d08f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
карин кнайсль, россия, австрия, санкт-петербург
Карин Кнайсль, Россия, Австрия, Санкт-Петербург
Экс-глава МИД Австрии сделала заявление об уровне безопасности в России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: жизнь в России безопаснее, чем в Европе

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль на симпозиуме "Создавая будущее" в Москве
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль на симпозиуме Создавая будущее в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль на симпозиуме "Создавая будущее" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Жизнь в России безопаснее, чем в европейских странах, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с "Известиями".
"Здесь безопаснее. <…> Переехав в Санкт-Петербург, я, будучи женщиной, могу гулять со своими собаками в любое время, что невозможно в большинстве европейских городов", — отметила она.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области
19 сентября, 06:31
Она также отметила, что россияне очень добрые, отзывчивые и терпеливые.
"Для меня Россия во многом связана со свободой, и я думаю, что это также заставляет многих людей стремиться переехать в Россию", — резюмировала экс-дипломат.
Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах, переехала в Россию в 2023 году.
Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Кнайсль поделилась замечанием о женщинах в России
19 сентября, 03:46
 
Карин КнайсльРоссияАвстрияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала