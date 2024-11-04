https://ria.ru/20241104/knaysl-1981828694.html

Экс-глава МИД Австрии сделала заявление об уровне безопасности в России

Экс-глава МИД Австрии сделала заявление об уровне безопасности в России - РИА Новости, 04.11.2024

Экс-глава МИД Австрии сделала заявление об уровне безопасности в России

Жизнь в России безопаснее, чем в европейских странах, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с "Известиями". РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T19:44

2024-11-04T19:44

2024-11-04T19:44

карин кнайсль

россия

австрия

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Жизнь в России безопаснее, чем в европейских странах, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с "Известиями"."Здесь безопаснее. <…> Переехав в Санкт-Петербург, я, будучи женщиной, могу гулять со своими собаками в любое время, что невозможно в большинстве европейских городов", — отметила она.Она также отметила, что россияне очень добрые, отзывчивые и терпеливые."Для меня Россия во многом связана со свободой, и я думаю, что это также заставляет многих людей стремиться переехать в Россию", — резюмировала экс-дипломат.Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах, переехала в Россию в 2023 году.Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.

https://ria.ru/20240919/knaysl-1973550003.html

https://ria.ru/20240919/knaysl-1973544003.html

россия

австрия

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карин кнайсль, россия, австрия, санкт-петербург