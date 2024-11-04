https://ria.ru/20241104/kitay-1981758338.html

Профессор назвал событие, которое лишит КНР и США статуса сильнейших стран

Профессор назвал событие, которое лишит КНР и США статуса сильнейших стран - РИА Новости, 04.11.2024

Профессор назвал событие, которое лишит КНР и США статуса сильнейших стран

Китай и США потеряют статус сильнейших стран мира в случае, если между ними вспыхнет военный конфликт из-за тайваньского вопроса, поэтому решать его следует... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T07:48

2024-11-04T07:48

2024-11-04T14:58

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ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Китай и США потеряют статус сильнейших стран мира в случае, если между ними вспыхнет военный конфликт из-за тайваньского вопроса, поэтому решать его следует путем переговоров, заявил РИА Новости профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань. "В настоящее время Китай и США фактически начали взаимное сдерживание из-за тайваньского вопроса. Откровенно говоря, если проблема вокруг Тайваньского пролива не будет решена должным образом, это будет крайне неблагоприятно для Китая, США, Азии и всего мира", — заявил Цзя Вэньшань, комментируя перспективы развития ситуации в Тайваньском проливе в контексте предстоящих президентских выборов в США.Он отметил, что "для Китая это важный вопрос национального воссоединения и единства, а также главный приоритет, США же необходимо решить вопрос гегемонии". По его мнению, стратегические круги американского общества обеспокоены тем, что потеря Вашингтоном контроля и доминирования в Тайваньском проливе будет означать окончание азиатской и даже глобальной гегемонии США. "Использование тайваньского вопроса в качестве инструмента для сдерживания развития Китая, воспрепятствования подъему Китая или даже втягивания Китая в войну также является важной концепцией в стратегических кругах США", — указал аналитик. Он добавил, что "Китай и США в течение последних десяти лет последовательно и тщательно готовились к вооруженному конфликту друг с другом из-за проблемы Тайваньского пролива". "Хочу подчеркнуть, что Китаю и США следует сосредоточиться на том, как мирно решить проблему Тайваньского пролива, потратить больше времени и ресурсов на поиск мирного решения", — заявил Цзя Вэньшань.По его словам, некоторые американские СМИ, говоря конфликте в Тайваньском проливе, часто отмечают, что у Китая нет друзей, в то время как у США много друзей в Азии. "У Китая тоже много друзей, просто мы о них не говорим. Не только государства — члены ШОС и страны БРИКС, у нас также много друзей в Африке и Латинской Америке. В случае начала военного конфликта в Тайваньском проливе, если Китай и США начнут войну в Тайваньском проливе, ни одна из сторон не осмелится сказать, что она может победить. <…> Например, Россия, Северная Корея и другие страны поддержат Китай. Китай и США должны поддерживать существующую мировую стабильность и мир", — добавил эксперт. Строго говоря, указал он, если внешняя политика США будет определяться не группой лиц с интересами в военно-промышленном комплексе, а исходя из интересов экономического развития и благосостояния людей, "конфликт в Тайваньском проливе можно будет отложить как минимум на тридцать лет, и мир не погрязнет в небывалой после Второй мировой войны нестабильности". "Вместо того чтобы заниматься военным сдерживанием, лучше заняться стратегическими коммуникациями. <…> Пекину и Вашингтону срочно необходимы более глубокие, систематические, всесторонние и основательные стратегические коммуникации по тайваньскому вопросу", — заявил эксперт. "Если между Китаем и США в конечном итоге разразится военный конфликт из-за тайваньского вопроса, пострадает не только Тайваньский пролив, но Китай и США тоже понесут тяжелые потери, а также передадут свой статус стран "номер один" и "номер два" в мире другим государствам. Поэтому лучший способ для Китая и США решить проблему Тайваньского пролива — это переговоры и стратегические коммуникации", — указал он. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, хотя они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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https://ria.ru/20241030/kitay-1980889068.html

https://ria.ru/20241028/tajvan-1980600032.html

https://ria.ru/20241024/snaryazhenie-1979814710.html

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