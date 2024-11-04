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В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2024
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прозвучал в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T00:32
2024-11-04T00:32
2024-11-04T00:51
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели"."Киев - взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.В Киеве с 00.21 мск звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв