https://ria.ru/20241104/kharris-1981798256.html
У резиденции Харрис установили новые защитные сооружения, пишут СМИ
У резиденции Харрис установили новые защитные сооружения, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2024
У резиденции Харрис установили новые защитные сооружения, пишут СМИ
Новые защитные сооружения были установлены вокруг Белого дома, резиденции вице-президента Камалы Харрис и ряда других учреждений, а владельцы бизнеса начали... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T15:10
2024-11-04T15:10
2024-11-04T15:10
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Новые защитные сооружения были установлены вокруг Белого дома, резиденции вице-президента Камалы Харрис и ряда других учреждений, а владельцы бизнеса начали заколачивать окна и двери на фоне возможных беспорядков, связанных с выборами президента США, сообщает издание Washington Post. "В воскресенье кольца новых защитных ограждений окружили Белый дом, Капитолий США и резиденцию вице-президента Камалы Харрис, поскольку федеральные и окружные власти готовились к возможным беспорядкам в Вашингтоне после президентских выборов во вторник", - пишет издание. Отмечается, что Секретная служба возвела новые высокие металлические ограждения вокруг комплекса Белого дома им министерства финансов и прилегающих частей площади Лафайет, а также за пределами территории Военно-морской обсерватории и резиденции Харрис. Кроме Вашингтона, физические меры безопасности усилены и в штате Флорида, за пределами конференц-центра в Уэст-Палм-Бич, где кандидат в президенты Дональд Трамп проведет вечеринку в честь выборов. Издание сообщает, что меры безопасности усиливают и владельцы бизнеса около Белого дома: бизнесмены усиливают частную охрану, заколачивают окна и входы на уровне улицы и также устанавливают ограждения в ожидании беспорядков. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20241104/universitet-1981757329.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, камала харрис, дональд трамп, капитолий, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Камала Харрис, Дональд Трамп, Капитолий, Выборы президента США — 2024
У резиденции Харрис установили новые защитные сооружения, пишут СМИ
WP: новые защитные сооружения установили около Белого дома и резиденции Харрис
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Новые защитные сооружения были установлены вокруг Белого дома, резиденции вице-президента Камалы Харрис и ряда других учреждений, а владельцы бизнеса начали заколачивать окна и двери на фоне возможных беспорядков, связанных с выборами президента США, сообщает издание Washington Post
.
"В воскресенье кольца новых защитных ограждений окружили Белый дом, Капитолий США и резиденцию вице-президента Камалы Харрис, поскольку федеральные и окружные власти готовились к возможным беспорядкам в Вашингтоне после президентских выборов во вторник", - пишет издание.
Отмечается, что Секретная служба возвела новые высокие металлические ограждения вокруг комплекса Белого дома им министерства финансов и прилегающих частей площади Лафайет, а также за пределами территории Военно-морской обсерватории и резиденции Харрис.
Кроме Вашингтона, физические меры безопасности усилены и в штате Флорида, за пределами конференц-центра в Уэст-Палм-Бич, где кандидат в президенты Дональд Трамп проведет вечеринку в честь выборов.
Издание сообщает, что меры безопасности усиливают и владельцы бизнеса около Белого дома: бизнесмены усиливают частную охрану, заколачивают окна и входы на уровне улицы и также устанавливают ограждения в ожидании беспорядков.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.