https://ria.ru/20241104/kharris-1981798256.html

У резиденции Харрис установили новые защитные сооружения, пишут СМИ

У резиденции Харрис установили новые защитные сооружения, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2024

У резиденции Харрис установили новые защитные сооружения, пишут СМИ

Новые защитные сооружения были установлены вокруг Белого дома, резиденции вице-президента Камалы Харрис и ряда других учреждений, а владельцы бизнеса начали... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:10

2024-11-04T15:10

2024-11-04T15:10

в мире

сша

флорида

камала харрис

дональд трамп

капитолий

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Новые защитные сооружения были установлены вокруг Белого дома, резиденции вице-президента Камалы Харрис и ряда других учреждений, а владельцы бизнеса начали заколачивать окна и двери на фоне возможных беспорядков, связанных с выборами президента США, сообщает издание Washington Post. "В воскресенье кольца новых защитных ограждений окружили Белый дом, Капитолий США и резиденцию вице-президента Камалы Харрис, поскольку федеральные и окружные власти готовились к возможным беспорядкам в Вашингтоне после президентских выборов во вторник", - пишет издание. Отмечается, что Секретная служба возвела новые высокие металлические ограждения вокруг комплекса Белого дома им министерства финансов и прилегающих частей площади Лафайет, а также за пределами территории Военно-морской обсерватории и резиденции Харрис. Кроме Вашингтона, физические меры безопасности усилены и в штате Флорида, за пределами конференц-центра в Уэст-Палм-Бич, где кандидат в президенты Дональд Трамп проведет вечеринку в честь выборов. Издание сообщает, что меры безопасности усиливают и владельцы бизнеса около Белого дома: бизнесмены усиливают частную охрану, заколачивают окна и входы на уровне улицы и также устанавливают ограждения в ожидании беспорядков. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241104/universitet-1981757329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, флорида, камала харрис, дональд трамп, капитолий, выборы президента сша — 2024