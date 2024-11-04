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Экс-исполнительный директор в МВФ назвал главное отличие Харрис от Трампа - РИА Новости, 04.11.2024
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03:24 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/kharris-1981750428.html
Экс-исполнительный директор в МВФ назвал главное отличие Харрис от Трампа
Экс-исполнительный директор в МВФ назвал главное отличие Харрис от Трампа - РИА Новости, 04.11.2024
Экс-исполнительный директор в МВФ назвал главное отличие Харрис от Трампа
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис в случае победы на выборах не будет самостоятельно управлять страной, в отличие от ее... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T03:24
2024-11-04T03:24
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис в случае победы на выборах не будет самостоятельно управлять страной, в отличие от ее оппонента Дональда Трампа, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин."Харрис, конечно, не будет править страной. Управлять будет то, что называется "deep state" или глубинное государство, как это и происходит при нынешнем президенте. Трамп, скорее всего, будет все-таки пытаться править сам", - сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября.По оценке Можина, сейчас невозможно предсказать, как поведет себя каждый из кандидатов в случае победы на предстоящем голосовании в США, однако при победе Трампа республиканец может столкнуться с дополнительным сопротивлением."Сейчас непонятно, дадут ли ему править, ведь против него уже столько уголовных дел и ясно, что все это будет раскручиваться и только увеличиваться. Постоянно будет обсуждаться тема импичмента", - указал он.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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сша, россия, дональд трамп, камала харрис, алексей можин, мвф, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Алексей Можин, МВФ, Выборы президента США — 2024, В мире
Экс-исполнительный директор в МВФ назвал главное отличие Харрис от Трампа

Экс-исполнительный директор в МВФ Можин: Харрис не будет сама управлять США

© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис в случае победы на выборах не будет самостоятельно управлять страной, в отличие от ее оппонента Дональда Трампа, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
"Харрис, конечно, не будет править страной. Управлять будет то, что называется "deep state" или глубинное государство, как это и происходит при нынешнем президенте. Трамп, скорее всего, будет все-таки пытаться править сам", - сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября.
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По оценке Можина, сейчас невозможно предсказать, как поведет себя каждый из кандидатов в случае победы на предстоящем голосовании в США, однако при победе Трампа республиканец может столкнуться с дополнительным сопротивлением.
"Сейчас непонятно, дадут ли ему править, ведь против него уже столько уголовных дел и ясно, что все это будет раскручиваться и только увеличиваться. Постоянно будет обсуждаться тема импичмента", - указал он.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.
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