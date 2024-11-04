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В Московском зоопарке показали, как панда Катюша играет со снеговиком
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша играет со снеговиком - РИА Новости, 04.11.2024
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша играет со снеговиком
Панда Катюша из Московского зоопарка радуется снегу и играет со снеговиком, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:28
2024-11-04T12:28
2024-11-04T14:40
хорошие новости
россия
светлана акулова
московский зоопарк
панда катюша
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка радуется снегу и играет со снеговиком, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Нападение Катюши на снеговика. Ничего милее сегодня уже не будет", — написала она. На видео Катюша в уличном вольере забирается на деревянную площадку и прыгает на снеговика со спины. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
https://ria.ru/20240824/panda-1968237274.html
https://ria.ru/20240914/pandy-1972639653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Панда Катюша радуется снегу и играет со снеговиком
Гендиректор Московского зоопарка показала, как панда Катюша радуется снегу и играет со снеговиком.
2024-11-04T12:28
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, светлана акулова, московский зоопарк, панда катюша
Хорошие новости, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Панда Катюша
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша играет со снеговиком
Зоопарк показал, как панда Катюша играет со снеговиком и катается с горки