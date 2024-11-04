Рейтинг@Mail.ru
"Города-призраки": на Украине предупредили об одной катастрофе - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 04.11.2024 (обновлено: 18:28 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/katastrofa-1981756884.html
"Города-призраки": на Украине предупредили об одной катастрофе
"Города-призраки": на Украине предупредили об одной катастрофе - РИА Новости, 04.11.2024
"Города-призраки": на Украине предупредили об одной катастрофе
Предстоящая зима станет самой сложной для гражданского населения Украины из-за отсутствия энергоресурсов, заявил в интервью изданию Newsweek украинский... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T07:14
2024-11-04T18:28
жкх
украина
запорожье
харьков
виктор коваленко
юрий корольчук
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833842233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2dd893cda7586c514c1b0a217a1fafd.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Предстоящая зима станет самой сложной для гражданского населения Украины из-за отсутствия энергоресурсов, заявил в интервью изданию Newsweek украинский геополитик и ветеран ВСУ Виктор Коваленко."Масштабы ущерба от российских ракетных ударов по электростанциям настолько серьезны, что их невозможно будет отремонтировать в ближайшем будущем, а некоторые из них, возможно, никогда не будут восстановлены", — предупредил он.Он выразил опасения по поводу того, что из-за сложившейся ситуации жизнь в крупных городах может остановиться, а некоторые из них могут совсем опустеть."Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой, появятся целые города-призраки, начнется перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур", — сказал Коваленко.На Украине из-за дефицита в энергосистеме регулярно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для организаций критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80 процентов электроэнергии для своих потребностей.В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.
https://ria.ru/20241029/minenergo-1980674141.html
https://ria.ru/20240904/peskov-1970403939.html
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981393524.html
украина
запорожье
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833842233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89e650a4247cf04b55f30d698ee8004c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, украина, запорожье, харьков, виктор коваленко, юрий корольчук, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, укрэнерго
ЖКХ, Украина, Запорожье, Харьков, Виктор Коваленко, Юрий Корольчук, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Укрэнерго
"Города-призраки": на Украине предупредили об одной катастрофе

Newsweek: на Украине зимой из-за дефицита электричества появятся города-призраки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Предстоящая зима станет самой сложной для гражданского населения Украины из-за отсутствия энергоресурсов, заявил в интервью изданию Newsweek украинский геополитик и ветеран ВСУ Виктор Коваленко.
"Масштабы ущерба от российских ракетных ударов по электростанциям настолько серьезны, что их невозможно будет отремонтировать в ближайшем будущем, а некоторые из них, возможно, никогда не будут восстановлены", — предупредил он.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Украинцев призвали экономить электроэнергию в вечерние часы
29 октября, 12:45
Он выразил опасения по поводу того, что из-за сложившейся ситуации жизнь в крупных городах может остановиться, а некоторые из них могут совсем опустеть.
«
"Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой, появятся целые города-призраки, начнется перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур", — сказал Коваленко.
На Украине из-за дефицита в энергосистеме регулярно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для организаций критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80 процентов электроэнергии для своих потребностей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Кремле оценили вероятность ударов по энергоинфраструктуре Украины зимой
4 сентября, 06:54
В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Украина не готова к отопительному сезону, заявил эксперт
1 ноября, 17:19
 
ЖКХУкраинаЗапорожьеХарьковВиктор КоваленкоЮрий КорольчукВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала