https://ria.ru/20241104/katastrofa-1981756884.html

"Города-призраки": на Украине предупредили об одной катастрофе

"Города-призраки": на Украине предупредили об одной катастрофе - РИА Новости, 04.11.2024

"Города-призраки": на Украине предупредили об одной катастрофе

Предстоящая зима станет самой сложной для гражданского населения Украины из-за отсутствия энергоресурсов, заявил в интервью изданию Newsweek украинский... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T07:14

2024-11-04T07:14

2024-11-04T18:28

жкх

украина

запорожье

харьков

виктор коваленко

юрий корольчук

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Предстоящая зима станет самой сложной для гражданского населения Украины из-за отсутствия энергоресурсов, заявил в интервью изданию Newsweek украинский геополитик и ветеран ВСУ Виктор Коваленко."Масштабы ущерба от российских ракетных ударов по электростанциям настолько серьезны, что их невозможно будет отремонтировать в ближайшем будущем, а некоторые из них, возможно, никогда не будут восстановлены", — предупредил он.Он выразил опасения по поводу того, что из-за сложившейся ситуации жизнь в крупных городах может остановиться, а некоторые из них могут совсем опустеть."Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой, появятся целые города-призраки, начнется перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур", — сказал Коваленко.На Украине из-за дефицита в энергосистеме регулярно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для организаций критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80 процентов электроэнергии для своих потребностей.В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.

https://ria.ru/20241029/minenergo-1980674141.html

https://ria.ru/20240904/peskov-1970403939.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981393524.html

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запорожье

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жкх, украина, запорожье, харьков, виктор коваленко, юрий корольчук, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, укрэнерго