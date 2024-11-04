"Города-призраки": на Украине предупредили об одной катастрофе
Newsweek: на Украине зимой из-за дефицита электричества появятся города-призраки
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Предстоящая зима станет самой сложной для гражданского населения Украины из-за отсутствия энергоресурсов, заявил в интервью изданию Newsweek украинский геополитик и ветеран ВСУ Виктор Коваленко.
"Масштабы ущерба от российских ракетных ударов по электростанциям настолько серьезны, что их невозможно будет отремонтировать в ближайшем будущем, а некоторые из них, возможно, никогда не будут восстановлены", — предупредил он.
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Он выразил опасения по поводу того, что из-за сложившейся ситуации жизнь в крупных городах может остановиться, а некоторые из них могут совсем опустеть.
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"Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой, появятся целые города-призраки, начнется перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур", — сказал Коваленко.
На Украине из-за дефицита в энергосистеме регулярно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для организаций критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80 процентов электроэнергии для своих потребностей.
В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.
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