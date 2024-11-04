https://ria.ru/20241104/kardiogramma-1981751067.html
В больницах начали применять "калькулятор смерти"
В больницах начали применять "калькулятор смерти" - РИА Новости, 04.11.2024
В больницах начали применять "калькулятор смерти"
Больницы Великобритании начнут использовать "калькулятор смерти" на основе искусственного интеллекта, чтобы предсказывать дату смерти пациентов, сообщает... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T03:55
2024-11-04T03:55
2024-11-04T07:37
наука
великобритания
лондон
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Больницы Великобритании начнут использовать "калькулятор смерти" на основе искусственного интеллекта, чтобы предсказывать дату смерти пациентов, сообщает таблоид Daily Mail."Используя результаты одной электрокардиограммы (ЭКГ), который занимает несколько минут и регистрирует электрическую активность сердца, он способен обнаружить скрытые проблемы со здоровьем, которые врачи могут не заметить", — говорится в материале.Отмечается, что эта программа способна определить риск смерти человека в течение десяти лет после ЭКГ с вероятностью в 78 процентов. Для первого исследования этой технологии отобрано несколько сотен пациентов в различных больницах Лондона, в дальнейшем число испытуемых будет увеличено."Цель здесь — попытаться использовать ЭКГ как способ выявления людей, находящихся в группе повышенного риска, которым затем, возможно, будут полезны другие тесты, которые могли бы рассказать нам больше о том, что происходит", — заявил изданию кардиолог одной из лондонских больниц Арунашис Сау.Он пояснил, что технология считывает результаты ЭКГ, чтобы выявить симптомы аритмии и сердечной недостаточности до того, как они полностью проявятся."Затем он (аппарат. — Прим. ред.) дает прогнозируемую цифру в годах относительно уровня риска пациента", — заключил он, подчеркнув, что этот метод призван не заменить врачей, а делать "нечто сверхчеловеческое".
https://ria.ru/20241021/antibiotiki-1979055840.html
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великобритания, лондон
Наука, Великобритания, Лондон
В больницах начали применять "калькулятор смерти"
DM: британские врачи начали вычислять дату смерти пациентов с помощью ИИ
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Больницы Великобритании начнут использовать "калькулятор смерти" на основе искусственного интеллекта, чтобы предсказывать дату смерти пациентов, сообщает таблоид Daily Mail
.
«
"Используя результаты одной электрокардиограммы (ЭКГ), который занимает несколько минут и регистрирует электрическую активность сердца, он способен обнаружить скрытые проблемы со здоровьем, которые врачи могут не заметить", — говорится в материале.
Отмечается, что эта программа способна определить риск смерти человека в течение десяти лет после ЭКГ с вероятностью в 78 процентов. Для первого исследования этой технологии отобрано несколько сотен пациентов в различных больницах Лондона
, в дальнейшем число испытуемых будет увеличено.
"Цель здесь — попытаться использовать ЭКГ как способ выявления людей, находящихся в группе повышенного риска, которым затем, возможно, будут полезны другие тесты, которые могли бы рассказать нам больше о том, что происходит", — заявил изданию кардиолог одной из лондонских больниц Арунашис Сау.
Он пояснил, что технология считывает результаты ЭКГ, чтобы выявить симптомы аритмии и сердечной недостаточности до того, как они полностью проявятся.
"Затем он (аппарат. — Прим. ред.) дает прогнозируемую цифру в годах относительно уровня риска пациента", — заключил он, подчеркнув, что этот метод призван не заменить врачей, а делать "нечто сверхчеловеческое".