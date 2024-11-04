Рейтинг@Mail.ru
В больницах начали применять "калькулятор смерти" - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:55 04.11.2024 (обновлено: 07:37 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/kardiogramma-1981751067.html
В больницах начали применять "калькулятор смерти"
В больницах начали применять "калькулятор смерти" - РИА Новости, 04.11.2024
В больницах начали применять "калькулятор смерти"
Больницы Великобритании начнут использовать "калькулятор смерти" на основе искусственного интеллекта, чтобы предсказывать дату смерти пациентов, сообщает... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T03:55
2024-11-04T07:37
наука
великобритания
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602452278_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_74e8166f494705b4dfabf4d0d3374a58.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Больницы Великобритании начнут использовать "калькулятор смерти" на основе искусственного интеллекта, чтобы предсказывать дату смерти пациентов, сообщает таблоид Daily Mail."Используя результаты одной электрокардиограммы (ЭКГ), который занимает несколько минут и регистрирует электрическую активность сердца, он способен обнаружить скрытые проблемы со здоровьем, которые врачи могут не заметить", — говорится в материале.Отмечается, что эта программа способна определить риск смерти человека в течение десяти лет после ЭКГ с вероятностью в 78 процентов. Для первого исследования этой технологии отобрано несколько сотен пациентов в различных больницах Лондона, в дальнейшем число испытуемых будет увеличено."Цель здесь — попытаться использовать ЭКГ как способ выявления людей, находящихся в группе повышенного риска, которым затем, возможно, будут полезны другие тесты, которые могли бы рассказать нам больше о том, что происходит", — заявил изданию кардиолог одной из лондонских больниц Арунашис Сау.Он пояснил, что технология считывает результаты ЭКГ, чтобы выявить симптомы аритмии и сердечной недостаточности до того, как они полностью проявятся."Затем он (аппарат. — Прим. ред.) дает прогнозируемую цифру в годах относительно уровня риска пациента", — заключил он, подчеркнув, что этот метод призван не заменить врачей, а делать "нечто сверхчеловеческое".
https://ria.ru/20241021/antibiotiki-1979055840.html
https://ria.ru/20241031/kholesterin-1981031259.html
https://ri.ria.ru/20240924/nauka-1974243548.html
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602452278_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_5666c4e0749bd55149022991398f83ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, лондон
Наука, Великобритания, Лондон
В больницах начали применять "калькулятор смерти"

DM: британские врачи начали вычислять дату смерти пациентов с помощью ИИ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСимуляционный центр в медицинской академии
Симуляционный центр в медицинской академии - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Симуляционный центр в медицинской академии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Больницы Великобритании начнут использовать "калькулятор смерти" на основе искусственного интеллекта, чтобы предсказывать дату смерти пациентов, сообщает таблоид Daily Mail.
«
"Используя результаты одной электрокардиограммы (ЭКГ), который занимает несколько минут и регистрирует электрическую активность сердца, он способен обнаружить скрытые проблемы со здоровьем, которые врачи могут не заметить", — говорится в материале.
Лекарственные препараты и стетоскоп - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
"Их число растет": названа самая большая угроза десятилетия
21 октября, 07:33
Отмечается, что эта программа способна определить риск смерти человека в течение десяти лет после ЭКГ с вероятностью в 78 процентов. Для первого исследования этой технологии отобрано несколько сотен пациентов в различных больницах Лондона, в дальнейшем число испытуемых будет увеличено.
"Цель здесь — попытаться использовать ЭКГ как способ выявления людей, находящихся в группе повышенного риска, которым затем, возможно, будут полезны другие тесты, которые могли бы рассказать нам больше о том, что происходит", — заявил изданию кардиолог одной из лондонских больниц Арунашис Сау.
Овощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Врач назвала снижающий уровень холестерина овощ
31 октября, 03:29
Он пояснил, что технология считывает результаты ЭКГ, чтобы выявить симптомы аритмии и сердечной недостаточности до того, как они полностью проявятся.
"Затем он (аппарат. — Прим. ред.) дает прогнозируемую цифру в годах относительно уровня риска пациента", — заключил он, подчеркнув, что этот метод призван не заменить врачей, а делать "нечто сверхчеловеческое".
Мужчина держится за сердце - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
"Мне 40. Я старый". Ученые нашли гены возрастных изменений сердца и сосудов
24 сентября, 09:00
 
НаукаВеликобританияЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала